Bahia ganha reforço com retorno de titular contra o Internacional
Após transição física, lateral-esquerdo treina normalmente e volta ao time para jogo decisivo na Arena Fonte Nova
Por Téo Mazzoni
Luciano Juba treinou normalmente com o elenco do Bahia e está à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo contra o Internacional. Nesta terça-feira, 21, o plantel tricolor se reapresentou no CT Evaristo de Macedo, focado na partida desta quarta-feira, 22, e a principal novidade foi a presença do lateral-esquerdo durante toda a atividade.
Na semana passada, Luciano Juba havia iniciado o processo de transição física e treinou parcialmente com o elenco, havendo expectativa para seu retorno já na partida contra o Grêmio. Contudo, o camisa 46 não foi relacionado e deverá retornar aos gramados justamente contra o Internacional.
Além de Juba, outro destaque foi o camisa 10, capitão e craque do Bahia, Éverton Ribeiro. O meio-campista retornou a Salvador ainda em recuperação da cirurgia decorrente do câncer na tireoide e se apresentou no CT Evaristo de Macedo, permanecendo na academia durante a sessão, assim como Caio Alexandre.
O treino
O Bahia finalizou a preparação para o confronto atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, que será disputado na Arena Fonte Nova.
Antes de irem ao campo, os jogadores se reuniram no auditório para assistir a um vídeo que destacou os erros e acertos da equipe na partida contra o Grêmio.
No treinamento em campo, o elenco foi dividido em quatro times, distribuídos em dois espaços, para a realização de um exercício técnico em espaço reduzido, coordenado pela comissão técnica.
Os jogadores titulares contra o time gaúcho deixaram o treino mais cedo, enquanto o restante do grupo participou de mais duas atividades: um trabalho tático em metade do campo e uma mini-partida de 8×8, com a presença de um coringa.
Nos minutos finais, alguns atletas focaram em aprimorar cobranças de falta frontais, preparando-se para as situações de bola parada durante o confronto.
