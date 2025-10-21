Por que o Bahia tem mais “caminhos” para vencer o Internacional

Bahia e Internacional se enfrentam por rodada atrasada - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Embalado pela maior goleada que aplicou no Brasileirão desta temporada, o Bahia encontra pela frente o Internacional, dentro de casa, na Fonte Nova, em uma rodada atrasada que dá ao Tricolor a chance de encostar no G-4 antes mesmo da rodada do final de semana.

O duelo, no entanto, chega em momento distinto para os dois tricolores: o Bahia, embalado e ainda sonhando com o G-4, busca consolidar a sequência positiva em casa. O Internacional, tentando se firmar na primeira metade da tabela, encara a partida como chance de reação para voltar às as posições de destaque.

A análise dos números de ambos após 28 rodadas - mesmo número de jogos para cada um - revela um confronto de propostas opostas: o Bahia, com mais posse e passes curtos, tenta impor ritmo e domínio territorial, enqaunto o Inter, mais direto e físico, prefere acelerar o jogo e buscar desequilíbrio pela intensidade.

Bola ou ataque rápido?

Nos indicadores ofensivos, os dois clubes aparecem entre os times produtivos do campeonato, mas o Bahia apresenta leve vantagem em volume. São 39 gols marcados em 28 partidas, média de 1,4 por jogo, contra 35 gols do Internacional, com 1,3.

Essa diferença se reflete também nas assistências: 27 a 20 a favor do time baiano, evidenciando maior número de jogadas trabalhadas e envolvimento coletivo nas conclusões.

O Bahia mantém regularidade na criação, com média de 2,3 grandes chances por partida, enquanto o Inter cria 2,5. A diferença, ainda que pequena, indica que os gaúchos têm um poder de chegada parecido, mas por caminhos distintos - geralmente em lances verticais e em transições rápidas.

A eficiência, no entanto, é semelhante. O Bahia desperdiça 1,6 grande chance por jogo, o Inter 1,5. Ou seja, ambos geram perigo, mas ainda convivem com a falta de precisão no último toque.

Outro equilíbrio aparece no volume de finalizações, onde o Bahia acerta 4,3 chutes por partida, e o Internacional chega a 4,7. Apesar da leve vantagem colorada, o contexto pesa: o Bahia finaliza a partir de trocas longas e ataques posicionais, o Inter costuma arrematar em situações de transição, aproveitando espaços e velocidade.

Essa nuance muda o tipo de pressão, fazendo com que o Bahia tenda a empurrar o adversário para o campo defensivo, e o Internacional tente forçar erros e responder com ataques curtos.

Bahia dita o ritmo, Inter acelera o jogo

Como já é clássico do time, o Bahia continua entre os times mais controladores do campeonato, com 55% de posse média, superior aos 50,6% do Internacional. Os números de passe reforçam essa diferença de filosofia, em que o time de Rogério Ceni completa 404 passes certos por jogo, com 86,2% de aproveitamento, enquanto o Inter registra 371,8 passes certos, a 84,2%.

A diferença percentual é pequena, mas a quantidade total mostra que o Bahia passa mais tempo construindo e menos reagindo. Nos passes longos, a comparação é equilibrada: o Bahia acerta 17,1 por jogo (54,7%), e o Internacional 17,9 (53,8%).

Isso significa que ambos têm capacidade de inverter o lado e mudar o ponto de ataque, mas com propósitos diferentes, já que o Bahia usa o recurso como variação tática para quebrar pressão, e o Inter, como forma de aceleração ou gatilho para acionar laterais e pontas em velocidade.

Com base nos dados, o jogo deve ter o Bahia conduzindo a posse e o Inter tentando alternar blocos médios e baixos para sair rápido. Na Fonte Nova, esse contraste tende a criar um duelo de paciência entre toque cadenciado e progressivo do Bahia e a tentativa de verticalizar com poucos passes e surpreender em contra-ataques do Inter.

Bahia sólido, Inter exposto

Se o ataque de ambos é eficiente, a defesa conta uma história bem diferente. O Bahia sofreu 32 gols em 28 jogos, média de 1,1 por partida, enquanto o Internacional levou 41, ou 1,5 por jogo.

É uma diferença considerável e que mostra maior estabilidade do sistema baiano, especialmente quando atua em casa, como nesta quarta. O Bahia acumula 10 partidas sem sofrer gols, contra 6 do Inter, o que reforça o padrão de solidez em momentos de concentração máxima.

O Esquadrão também se destaca em disciplina defensiva, cometendo menos faltas (12,5 por jogo, contra 15,0 do Inter) e recebendo média de 2,3 cartões amarelos, levemente acima dos 2,1 do adversário, mas mantendo controle emocional semelhante.

Em cartões vermelhos, há igualdade, com quatro para cada lado. O Bahia tem uma abordagem mais limpa e posicional, enquanto o Inter recorre mais ao jogo físico para interromper ataques.

Nos desarmes e interceptações, o padrão se inverte, e o Internacional vence na quantidade. São 18,4 desarmes por jogo (contra 16,4 do Bahia) e 8,5 interceptações (7,8 no Bahia). O Grêmio, que o Bahia enfrentou na última rodada, tinha números semelhantes, já que times do sul tendem a buscar intensidade nos duelos e contato mais direto.

Ainda assim, o Bahia mantém eficiência, realizando 51,3 desarmes por partida com 50,5% de sucesso, levemente superior ao percentual de 47,1% do Inter. Ou seja, os gaúchos disputam mais bolas, mas os baianos acertam mais.

Nos cortes, há equilíbrio quase absoluto. São 24,5 para o Bahia e 24,3 para o Inter, reforçando que ambos estão bem colocados defensivamente, mas o que pesa é a estrutura coletiva. O Bahia defende mais organizado, o Internacional mais no instinto, e isso explica a diferença no número de gols sofridos.

Outro ponto de contraste aparece nos pênaltis. Enquanto Bahia cedeu três, o Inter apenas um. Essa diferença aponta para um comportamento defensivo mais controlado do time gaúcho dentro da área, ainda que sofra mais fora dela, podendo virar um fator de peso em jogos equilibrados.

Por fim, nas defesas dos goleiros, Ronaldo soma três por partida, e Sergio Rochet, 2,5. Assim, o Esquadrão permite mais finalizações de média distância, mas consegue neutralizar as grandes chances com o goleiro participando mais.

Ritmo ditado pelo Bahia, terreno favorável ao Inter

Os números secundários também ajudam a prever o tipo de jogo que deve acontecer na Fonte Nova. O Internacional cobra mais laterais (20,8 por jogo, contra 15,5 do Bahia), criando um jogo mais quebrado e disputado nas bordas do campo.

Em tiros de meta, o Bahia aparece com 7,6 e o Inter com 6,6, o que mostra que o time gaúcho sofre menos pressão prolongada no próprio campo, por ter mais escapadas diretas.

Nos impedimentos, o Inter lidera (1,6 contra 1,1), evidenciando a tentativa de explorar bolas nas costas da zaga adversária, o que combina com a presença de atacantes velozes e de centroavantes que atacam a última linha.

Esses traços somados - laterais, impedimentos e desarmes - sugerem que o Internacional deve alternar momentos de compactação e aceleração. O Bahia, por outro lado, tende a tentar alongar o campo, evitando perder o controle do ritmo.

Vai dar Esquadrão?

Se as estatísticas se concretizarem, o Bahia chega mais organizado e com melhores indicadores de equilíbrio. O time de Rogério Ceni combina domínio técnico e eficiência defensiva - tem mais posse (55%), mais passes certos (404 por jogo, 86,2%), mais assistências (27) e menos gols sofridos (1,1 por jogo).

O Internacional, por sua vez, é competitivo e direto, cria quase o mesmo número de chances (2,5 contra 2,3), finaliza até mais (4,7 contra 4,3), mas sofre mais gols (1,5 por jogo) e comete mais faltas (15,0).

A defesa tricolor parece ter atingido uma maturidade tática, estando há dez partidas sem ser vazada e índices equilibrados de desarme e interceptação indicam uma equipe que se defende bem sem abrir mão do controle.

O Internacional, em compensação, vive um dilema: produz ofensivamente, mas perde equilíbrio entre as linhas, o que explica os 41 gols sofridos, um dos números mais altos entre os clubes da parte de cima da tabela.

A projeção para o duelo, então, é de um jogo intenso e tático. O Bahia deve ter o domínio territorial e a posse de bola, tentando desmontar a defesa gaúcha por dentro com paciência e movimentação. O Internacional, por sua vez, apostará na velocidade e nas transições, aproveitando o espaço entre o meio e a zaga baiana, especialmente se o Bahia se adiantar demais.

Em termos de tendência, os números colocam o Bahia como favorito em consistência. É mais sólido defensivamente, mais limpo nos duelos e mantém regularidade com e sem a bola. O Inter, porém, tem um trunfo perigoso, já que consegue acelerar em poucos toques e gerar mais finalizações mesmo com menos posse.

Na prática, é o confronto entre o controle e a explosão: o Bahia de toques curtos e domínio do espaço contra o Internacional das arrancadas e da força física. Se o jogo seguir o que as estatísticas projetam, a Fonte Nova verá um Bahia dominante e paciente, tentando furar um adversário que prefere reagir. Em partidas assim, o detalhe, como uma bola parada, um erro de saída ou um contra-ataque bem encaixado, costuma decidir o rumo dos três pontos.