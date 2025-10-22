CASA CHEIA?
Dia de chuva: Bahia divulga público parcial para jogo contra o Inter
Esquadrão de Aço busca sua melhor pontuação em um primeiro turno na era dos pontos corridos
Por João Grassi
Em uma semana importante na briga pelo G-6 do Brasileirão, o Bahia recebe o Internacional nesta noite de quarta-feira, 22, na Arena Fonte Nova. Mesmo com as fortes chuvas que castigam Salvador, o clube confirmou que mais de 28 mil torcedores estão confirmados no jogo.
Em postagem nas redes sociais, o Bahia divulgou a parcial de torcedores que realizaram check-in ou adquiriram ingressos até esta manhã. Com isso, mais tricolores ainda podem comparecer à partida que pode marcar um recorde. O Esquadrão de Aço tenta alcançar seu melhor primeiro turno na história dos pontos corridos.
Ainda de acordo com o Bahia, o site da Arena Fonte Nova e as plataformas on-line da Ingresse são opção para comprar as entradas. Caso vença a partida, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni ultrapassará o Botafogo e assume a 5ª posição na tabela.
Bahia x Internacional
Em compromisso atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebe o Internacional na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 19h desta quarta.
