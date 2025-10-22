Dia de chuva: Bahia divulga público parcial para jogo contra o Inter

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Em uma semana importante na briga pelo G-6 do Brasileirão, o Bahia recebe o Internacional nesta noite de quarta-feira, 22, na Arena Fonte Nova. Mesmo com as fortes chuvas que castigam Salvador, o clube confirmou que mais de 28 mil torcedores estão confirmados no jogo.

Em postagem nas redes sociais, o Bahia divulgou a parcial de torcedores que realizaram check-in ou adquiriram ingressos até esta manhã. Com isso, mais tricolores ainda podem comparecer à partida que pode marcar um recorde. O Esquadrão de Aço tenta alcançar seu melhor primeiro turno na história dos pontos corridos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com o Bahia, o site da Arena Fonte Nova e as plataformas on-line da Ingresse são opção para comprar as entradas. Caso vença a partida, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni ultrapassará o Botafogo e assume a 5ª posição na tabela.

Bahia x Internacional

Em compromisso atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebe o Internacional na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 19h desta quarta.