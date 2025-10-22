Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASA CHEIA?

Dia de chuva: Bahia divulga público parcial para jogo contra o Inter

Esquadrão de Aço busca sua melhor pontuação em um primeiro turno na era dos pontos corridos

João Grassi

Por João Grassi

22/10/2025 - 9:50 h
Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova
Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova -

Em uma semana importante na briga pelo G-6 do Brasileirão, o Bahia recebe o Internacional nesta noite de quarta-feira, 22, na Arena Fonte Nova. Mesmo com as fortes chuvas que castigam Salvador, o clube confirmou que mais de 28 mil torcedores estão confirmados no jogo.

Em postagem nas redes sociais, o Bahia divulgou a parcial de torcedores que realizaram check-in ou adquiriram ingressos até esta manhã. Com isso, mais tricolores ainda podem comparecer à partida que pode marcar um recorde. O Esquadrão de Aço tenta alcançar seu melhor primeiro turno na história dos pontos corridos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com o Bahia, o site da Arena Fonte Nova e as plataformas on-line da Ingresse são opção para comprar as entradas. Caso vença a partida, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni ultrapassará o Botafogo e assume a 5ª posição na tabela.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia (@ecbahia)

Leia Também:

Vai torcer? Veja como o Vitória pode ser ajudado pelo Bahia na Série A
Bahia ganha reforço com retorno de titular contra o Internacional
Por que o Bahia tem mais “caminhos” para vencer o Internacional
Bahia x Internacional: Onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x Internacional

Em compromisso atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebe o Internacional na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 19h desta quarta.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arena fonte nova campeonato brasileiro EC Bahia ingressos sc internacional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x