Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SECADOR LIGADO

Vai torcer? Veja como o Vitória pode ser ajudado pelo Bahia na Série A

Esquadrão de Aço enfrenta um concorrente do rival na parte de baixo tabela

João Grassi

Por João Grassi

21/10/2025 - 20:09 h
Santi Arias e Matheuzinho no último clássico Ba-Vi
Santi Arias e Matheuzinho no último clássico Ba-Vi -

Após vencer o Santos e quebrar tabus na última segunda-feira, 20, o Vitória se mantém muito vivo na briga pela permanência na Série A. De olho na concorrência, o Rubro-Negro pode ser beneficiado por uma ajuda do rival Bahia.

Com 31 pontos em 29 rodadas e na 17ª posição, o Vitória é um dos times da parte de baixo da tabela que não possui compromissos pendentes — diferente do Internacional, por exemplo, que tem 35 pontos e é o 14º colocado. A equipe gaúcha tem um jogo atrasado justamente contra o Tricolor Baiano.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Bahia e Inter se enfrentam nesta quarta-feira, 22, na Arena Fonte Nova. Caso vença em Salvador, o Colorado subirá pelo menos quatro posições na tabela, mas pode se complicar na luta contra o rebaixamento se perder.

Em caso de derrota no compromisso remarcado, o Inter ficaria com o mesmo número de jogos em relação ao Vitória, com quatro pontos de vantagem. No entanto, o Rubro-Negro ainda enfrenta os gaúchos no Barradão, com a possibilidade de diminuir essa diferença para apenas um ponto.

Inter x Vitória pela rodada 13 do Brasileirão
Inter x Vitória pela rodada 13 do Brasileirão | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Leia Também:

Em boa fase no Mirassol, ex-Vitória põe fim a jejum de um ano e meio
Jair Ventura alcança marca importante no comando do Vitória; confira
Dupla Ba-Vi consegue feito inédito na 29ª rodada da Série A; veja qual
Bahia ganha reforço com retorno de titular contra o Internacional

Dupla Ba-Vi vs Internacional

O Bahia recebe o Internacional na Casa de Apostas Arena Fonte Nova nesta quarta, às 19h, em duelo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no próximo dia 5, pela rodada 32, será a vez do Vitória enfrentar os gaúchos no Estádio Manoel Barradas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro EC Bahia ec vitória Jogo atrasado sc internacional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Santi Arias e Matheuzinho no último clássico Ba-Vi
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Santi Arias e Matheuzinho no último clássico Ba-Vi
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Santi Arias e Matheuzinho no último clássico Ba-Vi
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Santi Arias e Matheuzinho no último clássico Ba-Vi
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x