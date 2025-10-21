Vai torcer? Veja como o Vitória pode ser ajudado pelo Bahia na Série A

Santi Arias e Matheuzinho no último clássico Ba-Vi - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após vencer o Santos e quebrar tabus na última segunda-feira, 20, o Vitória se mantém muito vivo na briga pela permanência na Série A. De olho na concorrência, o Rubro-Negro pode ser beneficiado por uma ajuda do rival Bahia.

Com 31 pontos em 29 rodadas e na 17ª posição, o Vitória é um dos times da parte de baixo da tabela que não possui compromissos pendentes — diferente do Internacional, por exemplo, que tem 35 pontos e é o 14º colocado. A equipe gaúcha tem um jogo atrasado justamente contra o Tricolor Baiano.

Bahia e Inter se enfrentam nesta quarta-feira, 22, na Arena Fonte Nova. Caso vença em Salvador, o Colorado subirá pelo menos quatro posições na tabela, mas pode se complicar na luta contra o rebaixamento se perder.

Em caso de derrota no compromisso remarcado, o Inter ficaria com o mesmo número de jogos em relação ao Vitória, com quatro pontos de vantagem. No entanto, o Rubro-Negro ainda enfrenta os gaúchos no Barradão, com a possibilidade de diminuir essa diferença para apenas um ponto.

Inter x Vitória pela rodada 13 do Brasileirão | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Dupla Ba-Vi vs Internacional

O Bahia recebe o Internacional na Casa de Apostas Arena Fonte Nova nesta quarta, às 19h, em duelo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no próximo dia 5, pela rodada 32, será a vez do Vitória enfrentar os gaúchos no Estádio Manoel Barradas.