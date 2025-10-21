SECADOR LIGADO
Vai torcer? Veja como o Vitória pode ser ajudado pelo Bahia na Série A
Esquadrão de Aço enfrenta um concorrente do rival na parte de baixo tabela
Por João Grassi
Após vencer o Santos e quebrar tabus na última segunda-feira, 20, o Vitória se mantém muito vivo na briga pela permanência na Série A. De olho na concorrência, o Rubro-Negro pode ser beneficiado por uma ajuda do rival Bahia.
Com 31 pontos em 29 rodadas e na 17ª posição, o Vitória é um dos times da parte de baixo da tabela que não possui compromissos pendentes — diferente do Internacional, por exemplo, que tem 35 pontos e é o 14º colocado. A equipe gaúcha tem um jogo atrasado justamente contra o Tricolor Baiano.
Bahia e Inter se enfrentam nesta quarta-feira, 22, na Arena Fonte Nova. Caso vença em Salvador, o Colorado subirá pelo menos quatro posições na tabela, mas pode se complicar na luta contra o rebaixamento se perder.
Em caso de derrota no compromisso remarcado, o Inter ficaria com o mesmo número de jogos em relação ao Vitória, com quatro pontos de vantagem. No entanto, o Rubro-Negro ainda enfrenta os gaúchos no Barradão, com a possibilidade de diminuir essa diferença para apenas um ponto.
Dupla Ba-Vi vs Internacional
O Bahia recebe o Internacional na Casa de Apostas Arena Fonte Nova nesta quarta, às 19h, em duelo atrasado da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no próximo dia 5, pela rodada 32, será a vez do Vitória enfrentar os gaúchos no Estádio Manoel Barradas.
