Fim de tabu! Vitória vence o Santos e segue vivo na luta contra o Z-4

Matheuzinho voltou a marcar gol pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Colossal! Embalado após vencer o clássico Ba-Vi, o Vitória retornou de vez para o Campeonato Brasileiro. Nesta noite de segunda-feira, 20, o Leão da Barra derrotou o Santos por 1 a 0, em plena Vila Belmiro — estádio onde nunca havia vencido na história, em duelo válido pela rodada 29.

De pênalti, Matheuzinho marcou o gol rubro-negro, aos 41 minutos do primeiro tempo, encerrando um período de seis meses sem participar de gols. O time paulista até pressionou na segunda etapa, mas quem levou a melhor foram os comandados do técnico Jair Ventura.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de somar três pontos na tabela e se aproximar do próprio Santos, o triunfo desta segunda foi o primeiro do Vitória longe de Salvador, encerrando um jejum de 16 jogos seguidos sem vencer como visitante na Série A.

Com o resultado, o Rubro-Negro segue em 17º, dentro da zona de rebaixamento, mas pula para 31 pontos na classificação e empata na pontuação com o Peixe, que está logo acima na tabela, sendo a primeira equipe fora do Z-4.

Vitória venceu o Santos na Vila Belmiro | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Santos x Vitória

Campeonato Brasileiro - 29ª rodada

Local: Vila Belmiro

Data: 20/10/2025

Horário: 21h30

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Sportv e Premiere

Cartões amarelos: Edu, Renzo López e Willian Oliveira (Vitória) / Escobar e Zé Rafael (Santos)

Gol: Matheuzinho, 41' 1ºT

Santos: Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar (Souza); Willian Arão (Victor Hugo), Zé Rafael (Bontempo) e Rollheiser; Barreal (Robinho Jr.), Guilherme (Tiquinho Soares) e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu (Neris), Lucas Halter e Zé Marcos; Cáceres, Baralhas (Willian Oliveira), Ronald e Ramon; Aitor Cantalapiedra (Osvaldo) e Matheuzinho (Lucas Braga); Renzo López (Carlinhos). Técnico: Jair Ventura.

Próximo compromisso

Dessa vez no Barradão, o Vitória volta a campo no próximo sábado, 25, quando recebe o Corinthians. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.