DESFALQUE

Vitória perde meia estrangeiro por lesão grave; saiba detalhes

Jogador foi contratado na última janela de transferências

João Grassi

Por João Grassi

20/10/2025 - 17:56 h | Atualizada em 20/10/2025 - 19:04
Imagem ilustrativa da imagem Vitória perde meia estrangeiro por lesão grave; saiba detalhes
-

O Vitória comunicou sobre uma nova lesão de Rúben Ismael, um dos reforços contratados na última janela de transferências. O volante sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será desfalque por longo período.

O meio-campista português foi submetido a uma cirurgia nesta tarde de segunda-feira, 20. Recentemente, Ismael tinha se recuperado de uma artroscopia realizada devido a uma lesão no menisco e estava treinando com o grupo.

De acordo com o Leão da Barra, Rúben Ismael rompeu o ligamento do joelho durante um treinamento. Sua única partida pelo clube foi o empate em 2 a 2 com o Palmeiras, quando atuou por 24 minutos.

O prazo de retorno exato do volante não foi informado, mas lesões desse tipo costumam levar, no mínimo, seis meses de recuperação. Ismael já não vinha entrando em campo, mas agora está definitivamente fora do restante do Brasileirão.

Rúben Ismael, volante do VItória
Rúben Ismael, volante do VItória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo compromisso

Sem Rúben Ismael, o Vitória volta a campo nesta noite de segunda, às 21h30, quando visita o Santos na Vila Belmiro. O duelo é válido pela rodada 29 do Campeonato Brasileiro.

Tags:

desfalque ec vitória lesão Rúben Ismael

