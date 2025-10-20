Menu
HOME > ESPORTES
SANTOS X VITÓRIA

Provocou? Matheuzinho encerra jejum e 'imita' Neymar em comemoração

Meia do Vitória voltou a marcar gols após seis meses

João Grassi

Por João Grassi

20/10/2025 - 22:44 h | Atualizada em 21/10/2025 - 1:44
Matheuzinho, camisa 10 do Vitória
Matheuzinho, camisa 10 do Vitória

Matheuzinho voltou a participar diretamente de gols nesta noite de segunda-feira, 20, durante o duelo do Vitória com o Santos na Vila Belmiro. O Leão da Barra saiu na frente com o camisa 10, que converteu o segundo pênalti marcado para o Leão no Brasileirão. No entanto, a comemoração dele chamou atenção.

Após encerrar o jejum de seis meses, Matheuzinho comemorou 'no maior estilo' Neymar, com a língua para fora e as mãos encostadas no rosto. O jogador do Peixe se inspira no ex-atacante Lela, mas transformou o gesto em sua marca registrada. De acordo com o meia rubro-negro, no entanto, não houve referência ou provocação ao craque.

"É muito difícil ficar sem fazer gol, ficar sem ajudar a equipe e hoje, voltando a ser titular, graças a Deus consegui marcar no pênalti. A nossa equipe demorou um pouco em encaixar a marcação, mas a gente sabia que ia ser um jogo difícil. A comemoração é o que eu faço sempre", disse Matheuzinho em entrevista ao Premiere.

Até o momento, a bola ainda está rolando e o Vitória vence por 1 a 0. Apesar de não estar em campo por questões físicas, Neymar acompanha a partida nos camarotes do estádio.

Matheuzinho durante comemoração do gol marcado na partida contra o Santos
Matheuzinho durante comemoração do gol marcado na partida contra o Santos | Foto: Reprodução/Sportv

Neymar se manifesta sobre arbitragem

Neymar, inclusive, não concordou com a marcação do pênalti a favor do Rubro-Negro, assinalada depois de recomendação do VAR. O goleiro Brazão, do Santos, atingiu Renzo López ao tentar sair do gol em jogada aérea.

Logo em seguida após a marcação do pênalti, o craque santista publicou na rede social X que a arbitragem "tem que ser profissionalizada" no futebol brasileiro.

