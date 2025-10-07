Filho de Matheuzinho viraliza e torcedores provocam o rival

Matheuzinho e seu filho João Pedro - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O filho do jogador Matheuzinho do E.C.Vitória surpreendeu sua mãe com um pedido inusitado para o 'Dia do Cabelo Maluco', dinâmica popular em escolas, onde crianças criam penteados fora do comum para expressar criatividade.

Nesta terça, 07, João Pedro, 2 anos, foi para escola com o cabelo que representa o fundo do mar. Na postagem, que em menos de 3 horas alcançou 70 mil visualizações, torcedores do Leão da Barra não perderam tempo e associaram o pentado ao rival, chamado pelos torcedores do Vitória de ‘sardinha’.

“Para bom entendedor, poucas palavras bastam”, disse um torcedor. “Entendemos a mensagem, João. Evangelizou e ainda zoou os caras”, postou outro.

Confira como ficou: