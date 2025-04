Filho de Matheuzinho, JP lidera festa da torcida do Vitória; assista

Matheuzinho e seu filho João Pedro - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O filho do meia Matheuzinho voltou a roubar a cena após o Vitória encerrar o jejum de sete partidas e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Com apenas dois anos, João Pedro voltou a comandar a torcida do Rubro-Negro e celebrar com os jogadores do clube baiano após o triunfo sobre o Fortaleza por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, 16, pela quarta rodada do Brasileirão.

Após o apito final, JP entrou em campo acompanhado de Matheuzinho a participou da comemoração junto com os atletas do Vitória no Barradão. O pai foi o autor do segundo gol do Leão, que decidiu o resultado positivo e deu os primeiros três pontos ao Rubro-Negro na competição.

Assista o vídeo publicado pelo clube:

Após a vitória, o técnico Thiago Carpini celebrou o fim do jejum de sete jogos sem vencer e destacou a "superação" da equipe como fator determinante para o triunfo. O Leão volta a campo no próximo domingo, 20, às 18h30, contra o Fluminense, no Maracanã.