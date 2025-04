Carpini exalta "superação" no Barradão e fim da "ansiedade" do Vitória

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

A ansiedade por voltar a vencer na temporada acabou nos bastidores do Vitória. Em entrevista coletiva concedida após o triunfo por 2 a 1 sobre o Fortaleza, o técnico Thiago Carpini celebrou o fim do jejum de sete jogos sem vencer e destacou a "superação" da equipe como fator determinante para o primeiro resultado positivo na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025.

O comandante do Leão exaltou a entrega dos jogadores em meio à "sequência dura" de jogos na temporada. Desde a última vitória, conquistada contra o Sport, pela Copa do Nordeste, o Rubro-Negro entrou em campo pelo Brasileirão, Copa Sul-Americana, além do Nordestão.

"Acho que a palavra que resume a vitória de hoje é superação. O time vem de uma sequência muito pesada. Hoje em vários momentos sentimos a questão física, mas a entrega nunca vai faltar no Vitória. A gente vem de uma sequência dura, viagem para Argentina, jogo muito desgastante em Belo Horizonte", comentou Carpini.

O treinador também destacou a importância dos três pontos para amenizar a ansiedade causadas pelos maus resultados. Ele ressaltou que, apesar da vitória, ainda há erros a corrigir, mas valorizou a eficiência, , afirmando que o resultado traz leveza a um ambiente já bem blindado e unido.

"Minha preocupação era pontuar. A gente sempre busca representar o torcedor e sabe da insatisfação de todos, inclusive a nossa, quando isso não acontece. Queria os três pontos para não causar mais ansiedade e instabilidade. Quando o resultado não vem parece que nada mais presta, que está tudo errado, e isso gera instabilidade", afirmou.

"Faz parte da nossa profissão, somos vidraça. Hoje vencemos, mas não está tudo certo. Tivemos erros, mas graças a Deus fomos eficientes e maduros para buscar a vitória. Então é valorizar os atletas, o empenho. E o resultado traz uma leveza para um ambiente que já é muito bom. Somos muito blindados, muito fechados", concluiu.

Apesar da vitória, a sequência pesada de jogos do Rubro-Negro não chegou ao fim e, no próximo domingo, 20, terá que entrar em campo novamente pelo Campeonato Brasileiro. O Leão visita o Fluminense, às 18h30, no Maracanã, pela quinta rodada da competição.