Reforço de peso rescinde contrato com o Vitória; saiba quem

Imagem ilustrativa - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória comunicou, nesta tarde de segunda-feira, 20, a rescisão contratual do meia-atacante Romarinho, uma das principais contratações do Rubro-Negro na janela de transferências.

Em postagem publicada nas redes sociais, o Leão informou que entrou em “consenso” com o jogador para o término do contrato “motivado por assuntos de interesse pessoal do atleta”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De fora das últimas duas listas de relacionados, Romarinho chegou a ser liberado pelo clube para resolver questões particulares. O atleta de 34 anos tinha vínculo válido até julho do ano que vem.

Pouco aproveitado no elenco rubro-negro, Romarinho disputou apenas cinco jogos em sua breve passagem, todos pelo Campeonato Brasileiro, sendo apenas um como titular e sem participações diretas em gols.

Romarinho durante São Paulo 2x0 Vitória, pela rodada 19 da Série A | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo compromisso

Sem Romarinho, o Vitória volta a campo nesta noite de segunda, às 21h30. Em duelo válido pela rodada 29 do Brasileirão Série A, o Leão da Barra visita o Santos na Vila Belmiro.