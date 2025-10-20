FORA
Reforço de peso rescinde contrato com o Vitória; saiba quem
Leão da Barra comunicou a saída do atleta nesta tarde de segunda-feira, 20
Por João Grassi
O Vitória comunicou, nesta tarde de segunda-feira, 20, a rescisão contratual do meia-atacante Romarinho, uma das principais contratações do Rubro-Negro na janela de transferências.
Em postagem publicada nas redes sociais, o Leão informou que entrou em “consenso” com o jogador para o término do contrato “motivado por assuntos de interesse pessoal do atleta”.
De fora das últimas duas listas de relacionados, Romarinho chegou a ser liberado pelo clube para resolver questões particulares. O atleta de 34 anos tinha vínculo válido até julho do ano que vem.
Pouco aproveitado no elenco rubro-negro, Romarinho disputou apenas cinco jogos em sua breve passagem, todos pelo Campeonato Brasileiro, sendo apenas um como titular e sem participações diretas em gols.
Próximo compromisso
Sem Romarinho, o Vitória volta a campo nesta noite de segunda, às 21h30. Em duelo válido pela rodada 29 do Brasileirão Série A, o Leão da Barra visita o Santos na Vila Belmiro.
