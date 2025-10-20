Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FORA

Reforço de peso rescinde contrato com o Vitória; saiba quem

Leão da Barra comunicou a saída do atleta nesta tarde de segunda-feira, 20

João Grassi

Por João Grassi

20/10/2025 - 17:25 h | Atualizada em 20/10/2025 - 18:21
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

O Vitória comunicou, nesta tarde de segunda-feira, 20, a rescisão contratual do meia-atacante Romarinho, uma das principais contratações do Rubro-Negro na janela de transferências.

Em postagem publicada nas redes sociais, o Leão informou que entrou em “consenso” com o jogador para o término do contrato “motivado por assuntos de interesse pessoal do atleta”.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De fora das últimas duas listas de relacionados, Romarinho chegou a ser liberado pelo clube para resolver questões particulares. O atleta de 34 anos tinha vínculo válido até julho do ano que vem.

Leia Também:

"Jogo da vida" entre Vitória e Santos reúne tabu mais cruel da Série A
Santos x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e desfalques
Vitória tem reforços e divulga relacionados para jogo com o Santos

Pouco aproveitado no elenco rubro-negro, Romarinho disputou apenas cinco jogos em sua breve passagem, todos pelo Campeonato Brasileiro, sendo apenas um como titular e sem participações diretas em gols.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Vitória (@ecvitoria)

Romarinho durante São Paulo 2x0 Vitória, pela rodada 19 da Série A
Romarinho durante São Paulo 2x0 Vitória, pela rodada 19 da Série A | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo compromisso

Sem Romarinho, o Vitória volta a campo nesta noite de segunda, às 21h30. Em duelo válido pela rodada 29 do Brasileirão Série A, o Leão da Barra visita o Santos na Vila Belmiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória rescisão romarinho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Imagem ilustrativa
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Imagem ilustrativa
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Imagem ilustrativa
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x