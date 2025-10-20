Menu
HOME > ESPORTES
BRASILEIRÃO

Santos x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e desfalques

Os times se enfrentam no Urbano Caldeira nesta segunda-feira, 20, às 21h30

Marina Branco

Por Marina Branco

20/10/2025 - 15:55 h | Atualizada em 20/10/2025 - 18:29
Ba-Vi 504
Ba-Vi 504 -

O Vitória segue na boca da zona no Brasileirão - mas a sensação é completamente diferente agora. Depois de receber o Bahia dentro do Barradão e vencer o maior rival por 2 a 1, o Leão da Barra recebeu uma lufada de ar fresco na luta contra o rebaixamento, e encara o Santos em um dos jogos mais essenciais da temporada nesta segunda, 20.

Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a 17ª posição da tabela com 28 pontos, três abaixo do último colocado fora da zona - justamente o Santos. Assim, vencer a partida no Urbano Caldeira não significa apenas ganhar três pontos para sair da zona, mas também fazer com que o adversário direto na tabela deixe de vencer outros três.

No entanto, a missão exige que o Vitória quebre um tabu. Ao longo dos 28 jogos que antecederam a 29ª rodada do Brasileiro, o Leão da Barra não conseguiu vencer nenhuma partida longe do Barradão, ficando completamente dependente da própria torcida para continuar vivo na Série A e precisando quebrar a sequência para bater o Santos.

Leia Também:

UFMG: Vitória diminui chance de rebaixamento após vencer Ba-Vi
Estudo indica torcida do Vitória como mais insatisfeita com arbitragem
Ex-Vitória e vice-lanterna da Série A, Carpini dispara: "Sou muito bom!"

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Por um lado, o Vitória recebe de volta o capitão Lucas Halter e Carlinhos, ambos cumprindo suspensão durante o Ba-Vi. Por outro, contra o Bahia, Jair Ventura perdeu Renato Kayzer, Erick, Camutanga e Dudu, sendo os três primeiros por terceiro amarelo e o último por expulsão.

Já Juan Pablo Vojvoda recebe de volta Tiquinho Soares, Thaciano e Tomás Rincón, que devem compor a escalação santista contra o Leão da Barra.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón (Willian Arão), Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guiherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Gabriel Baralhas e Ronald; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo López. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
  • Assistente 1: Maira Mastella Moreira (RS)
  • Assistente 2: Gizeli Casaril (SC)
  • Quarto árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Brasileirão ec vitória santos

x