Santos x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e desfalques

Ba-Vi 504 - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

O Vitória segue na boca da zona no Brasileirão - mas a sensação é completamente diferente agora. Depois de receber o Bahia dentro do Barradão e vencer o maior rival por 2 a 1, o Leão da Barra recebeu uma lufada de ar fresco na luta contra o rebaixamento, e encara o Santos em um dos jogos mais essenciais da temporada nesta segunda, 20.

Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a 17ª posição da tabela com 28 pontos, três abaixo do último colocado fora da zona - justamente o Santos. Assim, vencer a partida no Urbano Caldeira não significa apenas ganhar três pontos para sair da zona, mas também fazer com que o adversário direto na tabela deixe de vencer outros três.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, a missão exige que o Vitória quebre um tabu. Ao longo dos 28 jogos que antecederam a 29ª rodada do Brasileiro, o Leão da Barra não conseguiu vencer nenhuma partida longe do Barradão, ficando completamente dependente da própria torcida para continuar vivo na Série A e precisando quebrar a sequência para bater o Santos.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Por um lado, o Vitória recebe de volta o capitão Lucas Halter e Carlinhos, ambos cumprindo suspensão durante o Ba-Vi. Por outro, contra o Bahia, Jair Ventura perdeu Renato Kayzer, Erick, Camutanga e Dudu, sendo os três primeiros por terceiro amarelo e o último por expulsão.

Já Juan Pablo Vojvoda recebe de volta Tiquinho Soares, Thaciano e Tomás Rincón, que devem compor a escalação santista contra o Leão da Barra.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón (Willian Arão), Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guiherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Gabriel Baralhas e Ronald; Matheuzinho, Aitor Cantalapiedra e Renzo López. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem