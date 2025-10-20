"Jogo da vida" entre Vitória e Santos reúne tabu mais cruel da Série A

Vitória que se livrar de mais um tabu incômodo - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Motivado após vencer o clássico Ba-Vi, o Vitória chega a Santos precisando quebrar um tabu histórico nesta segunda-feira, 20, às 21h30, na Vila Belmiro. Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Rubro-Negro busca vencer o Peixe pela primeira vez jogando fora de casa.

O Santos venceu 14 das 20 vezes em que os times se enfrentaram, sendo seis delas terminando em empate. A única vez que o Leão saiu satisfeito contra o seu próximo adversário jogando como visitante foi pela 1ª fase do Brasileirão de 1988, quando o time baiano eliminou os paulistas em disputa de pênaltis, após o placar terminar em 1 a 1 no tempo regulamentar.

O último confronto entre as equipes, inclusive, reflete o que representa o retrospecto neste duelo. Pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, há sete anos, o Peixe bateu o Rubro-Negro por 5 a 2, com direito ao primeiro hattrick da carreira de Rodrygo — hoje atacante do Real Madrid e Seleção Brasileira.

Rodrygo e Gabriel Barbosa comemorando gol sobre o Vitória em 2018

Confrontos com mando de campo do Peixe

Santos 5 x 2 Vitória – 03/06/2018 – Série A;

Santos 2 x 2 Vitória – 16/10/2017 – Série A;

Santos 3 x 2 Vitória – 17/11/2016 – Série A;

Santos 3 x 1 Vitória – 06/09/2014 – Série A;

Santos 2 x 0 Vitória – 24/08/2013 – Série A;

Santos 1 x 1 Vitória – 03/11/2010 – Série A;

Santos 2 x 0 Vitória – 28/07/2010 – Copa do Brasil;

Santos 0 x 0 Vitória – 12/10/2009 – Série A;

Santos 2 x 0 Vitória – 03/09/2008 – Série A;

Santos 4 x 1 Vitória – 26/09/2004 – Série A;

Santos 3 x 1 Vitória – 05/11/2003 – Série A;

Santos 3 x 0 Vitória – 05/09/2002 – Série A;

Santos 2 x 0 Vitória – 02/08/2000 – Copa João Havelange;

Santos 0 x 0 Vitória – 07/08/1999 – Série A;

Santos 1 x 0 Vitória – 10/11/1996 – Série A;

Santos 3 x 3 Vitória – 28/11/1993 – Série A;

Santos 2 x 0 Vitória – 18/03/1991 – Série A;

Santos 3 x 0 Vitória – 07/10/1990 – Série A;

Santos 1 (2) x (4) 1 Vitória – 08/10/1988 – Série A;

Santos 1 x 0 Vitória – 31/01/1974 – Série A.

Além de tentar dar um fim à sequência de fracassos contra o Santos, o Vitória busca encerrar de vez o jejum como visitante na Série A. Única equipe das duas principais divisões nacionais que ainda não venceu fora de casa, o Leão acumula 16 jogos sem vitórias neste cenário.

A equipe comandada por Jair Ventura quer, contudo, aproveitar o tabu quebrado contra o arquirrival Bahia, no Barradão, para embalar uma sequência positiva de jejuns finalizados. Vale lembrar que o Rubro-Negro não poderá contar com Renato Kayzer, Erick, Camutanga e Dudu, que estão suspensos.