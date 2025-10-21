Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROFESSOR

Jair Ventura alcança marca importante no comando do Vitória; confira

Técnico de 46 anos chegou ao quinto jogo pelo Leão da Barra

João Grassi

Por João Grassi

21/10/2025 - 19:01 h
Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória -

Mesmo com apenas cinco jogos no comando, Jair Ventura alcançou uma marca importante no Vitória. Após o resultado histórico diante do Santos, nesta segunda-feira, 20, o profissional de 46 anos se tornou o técnico que mais venceu pelo Leão no Campeonato Brasileiro de 2025.

Jair Ventura agora acumula três vitórias entre as sete totais do Vitória na Série A. As outras quatro foram conquistadas por Thiago Carpini (2), Fábio Carille (1) e Rodrigo Chagas (1), este último que segue no clube como auxiliar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além de ser o treinador rubro-negro com mais vitórias no Brasileirão, Ventura também quebrou dois tabus importantes. Fez o Leão vencer como visitante pela primeira vez na atual edição da Série A, além de triunfar ineditamente contra o Santos em jogos fora de Salvador.

Leia Também:

UFMG: Risco de rebaixamento do Vitória despenca após fim da rodada
Dupla Ba-Vi consegue feito inédito na 29ª rodada da Série A; veja qual
Atacante do Santos perde gol em derrota para o Vitória e Neymar reage

Técnicos do Vitória no Brasileirão

  • Thiago Carpini: 12 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas
  • Fábio Carille: 9 jogos, 1 vitória, 5 empates e 3 derrotas
  • Rodrigo Chagas: 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas
  • Jair Ventura: 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas
Estamos em uma crescente. Já estivemos a seis pontos de sair [da zona de rebaixamento]. Hoje a gente iguala, mas com um jogo a mais. Estamos no bolo.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

Próximo compromisso

O Vitória de Jair Ventura volta a campo no próximo sábado, 25, às 16h, quando recebe o Corinthians no Barradão, estádio em que acumula 100% de aproveitamento nos dois compromissos disputados. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória Jair Ventura técnico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x