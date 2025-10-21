Jair Ventura alcança marca importante no comando do Vitória; confira

Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Mesmo com apenas cinco jogos no comando, Jair Ventura alcançou uma marca importante no Vitória. Após o resultado histórico diante do Santos, nesta segunda-feira, 20, o profissional de 46 anos se tornou o técnico que mais venceu pelo Leão no Campeonato Brasileiro de 2025.

Jair Ventura agora acumula três vitórias entre as sete totais do Vitória na Série A. As outras quatro foram conquistadas por Thiago Carpini (2), Fábio Carille (1) e Rodrigo Chagas (1), este último que segue no clube como auxiliar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de ser o treinador rubro-negro com mais vitórias no Brasileirão, Ventura também quebrou dois tabus importantes. Fez o Leão vencer como visitante pela primeira vez na atual edição da Série A, além de triunfar ineditamente contra o Santos em jogos fora de Salvador.

Técnicos do Vitória no Brasileirão

Thiago Carpini: 12 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas

Fábio Carille: 9 jogos, 1 vitória, 5 empates e 3 derrotas

Rodrigo Chagas: 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas

Jair Ventura: 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas

Estamos em uma crescente. Já estivemos a seis pontos de sair [da zona de rebaixamento]. Hoje a gente iguala, mas com um jogo a mais. Estamos no bolo. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Próximo compromisso

O Vitória de Jair Ventura volta a campo no próximo sábado, 25, às 16h, quando recebe o Corinthians no Barradão, estádio em que acumula 100% de aproveitamento nos dois compromissos disputados. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.