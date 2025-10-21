PROFESSOR
Jair Ventura alcança marca importante no comando do Vitória; confira
Técnico de 46 anos chegou ao quinto jogo pelo Leão da Barra
Por João Grassi
Mesmo com apenas cinco jogos no comando, Jair Ventura alcançou uma marca importante no Vitória. Após o resultado histórico diante do Santos, nesta segunda-feira, 20, o profissional de 46 anos se tornou o técnico que mais venceu pelo Leão no Campeonato Brasileiro de 2025.
Jair Ventura agora acumula três vitórias entre as sete totais do Vitória na Série A. As outras quatro foram conquistadas por Thiago Carpini (2), Fábio Carille (1) e Rodrigo Chagas (1), este último que segue no clube como auxiliar.
Além de ser o treinador rubro-negro com mais vitórias no Brasileirão, Ventura também quebrou dois tabus importantes. Fez o Leão vencer como visitante pela primeira vez na atual edição da Série A, além de triunfar ineditamente contra o Santos em jogos fora de Salvador.
Leia Também:
Técnicos do Vitória no Brasileirão
- Thiago Carpini: 12 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas
- Fábio Carille: 9 jogos, 1 vitória, 5 empates e 3 derrotas
- Rodrigo Chagas: 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas
- Jair Ventura: 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas
Estamos em uma crescente. Já estivemos a seis pontos de sair [da zona de rebaixamento]. Hoje a gente iguala, mas com um jogo a mais. Estamos no bolo.
Próximo compromisso
O Vitória de Jair Ventura volta a campo no próximo sábado, 25, às 16h, quando recebe o Corinthians no Barradão, estádio em que acumula 100% de aproveitamento nos dois compromissos disputados. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes