ELENCO RACHADO?

Atacante do Santos perde gol em derrota para o Vitória e Neymar reage

Camisa 10 do Peixe acompanhou a partida em um camarote da Vila Belmiro

João Grassi

Por João Grassi

21/10/2025 - 15:35 h
Neymar, meia-atacante do Santos
Neymar, meia-atacante do Santos -

A derrota por 1 a 0 para o Vitória nesta segunda-feira, 20, em plena Vila Belmiro, deixou Neymar furioso. O craque gerou polêmica ao reagir a uma postagem publicada nas redes sociais sobre Guilherme, seu companheiro de equipe.

Em uma postagem do perfil 'História Santista', Neymar curtiu um vídeo que critica a atuação do atacante no revés diante do Leão da Barra. O camisa 11 teve a principal chance do Peixe no confronto, mas perdeu o gol e saiu vaiado pela torcida.

Por outro lado, o perfil 'Chef Benedetti' postou que Guilherme é o "maior culpado" pela fase do Santos e "que precisava sair urgentemente" do clube. Nesse caso, Neymar saiu em defesa do companheiro e comentou a seguinte frase: "Calma, não é pra tanto!".

Neymar curtiu postagem em tom de crítica ao atacante Guilherme Amado
Neymar curtiu postagem em tom de crítica ao atacante Guilherme Amado | Foto: Reprodução | Instagram

Ainda em recuperação de lesão, Neymar viu o Vitória vencer o Santos pela primeira vez no estado de São Paulo num camarote da Vila. Durante a partida, ele chegou a se manifestar nas redes sociais contra a arbitragem após a marcação do pênalti para o Vitória.

Fora de combate

Neymar não entra em campo desde o último dia 14 de setembro, quando foi titular noempate contra o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante se recupera de uma lesão na coxa direita e deve retornar somente em novembro.

x