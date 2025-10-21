Atacante do Santos perde gol em derrota para o Vitória e Neymar reage

Neymar, meia-atacante do Santos - Foto: Raul Baretta | Santos FC

A derrota por 1 a 0 para o Vitória nesta segunda-feira, 20, em plena Vila Belmiro, deixou Neymar furioso. O craque gerou polêmica ao reagir a uma postagem publicada nas redes sociais sobre Guilherme, seu companheiro de equipe.

Em uma postagem do perfil 'História Santista', Neymar curtiu um vídeo que critica a atuação do atacante no revés diante do Leão da Barra. O camisa 11 teve a principal chance do Peixe no confronto, mas perdeu o gol e saiu vaiado pela torcida.

Por outro lado, o perfil 'Chef Benedetti' postou que Guilherme é o "maior culpado" pela fase do Santos e "que precisava sair urgentemente" do clube. Nesse caso, Neymar saiu em defesa do companheiro e comentou a seguinte frase: "Calma, não é pra tanto!".

Ainda em recuperação de lesão, Neymar viu o Vitória vencer o Santos pela primeira vez no estado de São Paulo num camarote da Vila. Durante a partida, ele chegou a se manifestar nas redes sociais contra a arbitragem após a marcação do pênalti para o Vitória.

Tem que profissionalizar a arbitragem no brasil pra ontem ! — Neymar Jr (@neymarjr) October 21, 2025

Fora de combate

Neymar não entra em campo desde o último dia 14 de setembro, quando foi titular noempate contra o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante se recupera de uma lesão na coxa direita e deve retornar somente em novembro.