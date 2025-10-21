Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRADOU

Neymar critica arbitragem após Santos perder para o Vitória

Camisa 10 não participou do jogo, mas estava nos camarotes da Vila Belmiro

João Grassi

Por João Grassi

21/10/2025 - 0:10 h | Atualizada em 21/10/2025 - 0:29
Neymar, craque do Santos
Neymar, craque do Santos -

Desfalque na partida entre Santos e Vitória nesta noite de segunda-feira, 20, Neymar apenas acompanhou nos camarotes sua equipe ser derrotada por 1 a 0 em plena Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. O camisa 10 do Peixe, contudo, ficou na bronca com a arbitragem da partida.

Neymar não concordou com a marcação do pênalti a favor do rubro-negro, assinalada após recomendação do VAR. O goleiro Brazão, do Santos, atingiu Renzo López ao tentar sair do gol em jogada aérea. Após revisão, o árbitro Rafael Klein apontou a marca da cal.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Logo em seguida após a confirmação do pênalti, convertido pelo meia rubro-negro Matheuzinho, o craque santista publicou na rede social X que a arbitragem "tem que ser profissionalizada" no futebol brasileiro.

Além do lance marcado para o Leão, o VAR também interferiu em um pênalti marcado para o Santos. Klein inicialmente havia assinalado a penalidade, mas revisou a jogada e considerou que não houve contato em cima do atacante Lautaro Díaz.

Leia Também:

Provocou? Matheuzinho encerra jejum e 'imita' Neymar em comemoração
Vitória perde meia estrangeiro por lesão grave; saiba detalhes
Reforço de peso rescinde contrato com o Vitória; saiba quem

Próximo compromisso

Dessa vez no Barradão, o Vitória volta a campo no próximo sábado, 25, quando recebe o Corinthians. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A. Ainda sem Neymar, o Santos enfrenta o Botafogo no Nilton Santos, no domingo, 26.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arbitragem campeonato brasileiro ec vitória neymar Santos FC

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Neymar, craque do Santos
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Neymar, craque do Santos
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Neymar, craque do Santos
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Neymar, craque do Santos
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x