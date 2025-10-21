Neymar critica arbitragem após Santos perder para o Vitória

Neymar, craque do Santos - Foto: Divulgação/Santos/Raul Baretta

Desfalque na partida entre Santos e Vitória nesta noite de segunda-feira, 20, Neymar apenas acompanhou nos camarotes sua equipe ser derrotada por 1 a 0 em plena Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. O camisa 10 do Peixe, contudo, ficou na bronca com a arbitragem da partida.

Neymar não concordou com a marcação do pênalti a favor do rubro-negro, assinalada após recomendação do VAR. O goleiro Brazão, do Santos, atingiu Renzo López ao tentar sair do gol em jogada aérea. Após revisão, o árbitro Rafael Klein apontou a marca da cal.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Logo em seguida após a confirmação do pênalti, convertido pelo meia rubro-negro Matheuzinho, o craque santista publicou na rede social X que a arbitragem "tem que ser profissionalizada" no futebol brasileiro.

Além do lance marcado para o Leão, o VAR também interferiu em um pênalti marcado para o Santos. Klein inicialmente havia assinalado a penalidade, mas revisou a jogada e considerou que não houve contato em cima do atacante Lautaro Díaz.

Tem que profissionalizar a arbitragem no brasil pra ontem ! — Neymar Jr (@neymarjr) October 21, 2025

Próximo compromisso

Dessa vez no Barradão, o Vitória volta a campo no próximo sábado, 25, quando recebe o Corinthians. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A. Ainda sem Neymar, o Santos enfrenta o Botafogo no Nilton Santos, no domingo, 26.