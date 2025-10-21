Menu
HOME > ESPORTES
VIVÍSSIMO

UFMG: Risco de rebaixamento do Vitória despenca após fim da rodada

Leão da Barra derrotou o Santos em plena Vila Belmiro, nesta segunda-feira, 20

João Grassi

Por João Grassi

21/10/2025 - 17:59 h
Neris e Edu, zagueiros do Vitória
Neris e Edu, zagueiros do Vitória -

Separado apenas por critérios de desempate para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Vitória diminuiu o risco de queda após vencer o Santos na 29ª rodada, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Leão, que já teve mais de 80% de chances de cair, agora possui apenas 44,6%.

Além do Vitória, conforme a UFMG, as três outras equipes com maior possibilidade de rebaixamento são justamente os demais integrantes do Z-4: Juventude (89,4%), Fortaleza (90,4%), e Sport (99,79%).

Para a UFMG, Santos (34,8%), Atlético-MG (12,8%), Ceará (6,6%) e Internacional (5,5%) são as equipes fora da zona com mais chances de descenso. O Rubro-Negro ainda encara o time gaúcho no Barradão, pela rodada 32 da Série A.

Pontuação da permanência

Ainda de acordo com a UFMG, chegar aos 44 pontos deixaria o Vitória em situação confortável na competição. O levantamento da instituição indica que a equipe que fizer essa pontuação terá apenas 8,63% de chances de rebaixamento.

Para conseguir essa campanha, o Rubro-Negro terá que somar 13 dos 27 pontos que ainda disputará na Série A. É possível alcançar esses números com três vitórias, quatro empates e duas derrotas nas próximas nove rodadas.

Próximo compromisso

Dessa vez no Barradão, o Vitória volta a campo no próximo sábado, 25, quando recebe o Corinthians. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.

