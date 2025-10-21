TRATAMENTO MÉDICO
Goleiro do Vitória passa por cirurgia no quadril e inicia reabilitação
Vitória confirma cirurgia artroscópica em Fintelman após lesão no quadril
Por Redação
O goleiro Alexandre Fintelman, Vitória, foi submetido a uma cirurgia no quadril na noite desta segunda-feira, 20, após tentativa frustrada de tratamento conservador para uma lesão diagnosticada pelo departamento médico do clube.
Segundo comunicado oficial do Núcleo de Saúde e Performance do Vitória, Fintelman apresentava um problema chamado “impacto femoroacetabular com lesão do labrum do acetábulo”. Inicialmente, o clube optou por seguir um protocolo menos invasivo, mas, diante da ausência de evolução no quadro clínico, a equipe médica decidiu pela intervenção cirúrgica.
O procedimento foi realizado por via artroscópica e teve como objetivo o reparo do labrum acetabular. De acordo com o clube, a cirurgia foi bem-sucedida, e o atleta “encontra-se bem e pronto para iniciar a reabilitação”.
Ainda não há previsão oficial para o retorno de Fintelman aos gramados, mas ele seguirá agora um cronograma específico de recuperação sob acompanhamento dos profissionais do clube.
