ESPORTES
TRATAMENTO MÉDICO

Goleiro do Vitória passa por cirurgia no quadril e inicia reabilitação

Vitória confirma cirurgia artroscópica em Fintelman após lesão no quadril

Redação

Por Redação

21/10/2025 - 12:18 h
Vitória confirma cirurgia artroscópica em Fintelman após lesão no quadril
Vitória confirma cirurgia artroscópica em Fintelman após lesão no quadril -

O goleiro Alexandre Fintelman, Vitória, foi submetido a uma cirurgia no quadril na noite desta segunda-feira, 20, após tentativa frustrada de tratamento conservador para uma lesão diagnosticada pelo departamento médico do clube.

Vitória confirma cirurgia de goleiro Fintelman após lesão no quadril
Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Segundo comunicado oficial do Núcleo de Saúde e Performance do Vitória, Fintelman apresentava um problema chamado “impacto femoroacetabular com lesão do labrum do acetábulo”. Inicialmente, o clube optou por seguir um protocolo menos invasivo, mas, diante da ausência de evolução no quadro clínico, a equipe médica decidiu pela intervenção cirúrgica.

O procedimento foi realizado por via artroscópica e teve como objetivo o reparo do labrum acetabular. De acordo com o clube, a cirurgia foi bem-sucedida, e o atleta “encontra-se bem e pronto para iniciar a reabilitação”.

Ainda não há previsão oficial para o retorno de Fintelman aos gramados, mas ele seguirá agora um cronograma específico de recuperação sob acompanhamento dos profissionais do clube.

Tags:

Alexandre Fintelman vitória

