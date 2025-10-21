Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REAÇÃO

Vitória supera campanha de 2024 e ainda sonha em evitar queda

Mesmo ainda no Z-4, Leão tem menos derrotas e mais pontos que na edição passada do Brasileirão

Redação

Por Redação

21/10/2025 - 8:54 h
Vitória tem mais pontos e menos derrotas que em 2024 após 29 jogos
Vitória tem mais pontos e menos derrotas que em 2024 após 29 jogos -

Se o Vitória escapará do rebaixamento ou não, só o tempo dirá. No entanto, é possível afirmar que a atual campanha no Campeonato Brasileiro é melhor do que a de 2024, considerando a mesma altura da competição.

Nesta segunda-feira, 20, após vencer o Santos em duelo válido pela 29ª rodada da Série A, o Vitória alcançou 31 pontos — dois a mais do que na mesma rodada do Brasileirão de 2024, quando somava 29 pontos após a mesma quantidade de partidas. Curiosamente, em ambas as edições, o time ocupava a mesma colocação: o 17º lugar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, vale destacar que a campanha atual também é superior no quesito número de derrotas. Em 2025, o Leão perdeu 12 vezes em 29 jogos, contra 16 derrotas no mesmo período da temporada anterior.

Por outro lado, embora tenha reduzido o número de derrotas, a atual campanha apresenta desempenho inferior em dois aspectos importantes: número de vitórias e gols marcados.

Em 2025, o Vitória venceu sete partidas até a 29ª rodada, enquanto na Série A do ano passado havia vencido oito jogos. Em relação aos gols, nesta edição marcou 27, contra 32 na mesma altura da temporada passada.

Leia Também:

Jair Ventura revela que venceu o Santos com 3 jogadores no sacrifício
Jair Ventura celebra tabus quebrados e garante: "Estamos vivíssimos"
Desfalque: Vitória perde defensor titular para duelo com o Corinthians

Na classificação do returno do Campeonato Brasileiro de 2025, o Vitória ocupa atualmente a 11ª posição, com 13 pontos conquistados. Após uma boa sequência sob o comando do técnico Jair Ventura, o Leão da Barra viu sua probabilidade de rebaixamento cair para 44,6%, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Atualmente, de acordo com a UFMG, a “nota de corte” para escapar do rebaixamento à Série B é de aproximadamente 49 pontos — pontuação que garante 0% de chance de queda. No entanto, a partir dos 46 pontos, a probabilidade já é bastante reduzida, embora ainda existam chances mínimas de descenso.

Veja:

Probabilidade de queda por pontuação
Probabilidade de queda por pontuação | Foto: Reprodução / UFMG

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2025 Jair Ventura Série A 2025 vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória tem mais pontos e menos derrotas que em 2024 após 29 jogos
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Vitória tem mais pontos e menos derrotas que em 2024 após 29 jogos
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Vitória tem mais pontos e menos derrotas que em 2024 após 29 jogos
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Vitória tem mais pontos e menos derrotas que em 2024 após 29 jogos
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x