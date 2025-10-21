REAÇÃO
Vitória supera campanha de 2024 e ainda sonha em evitar queda
Mesmo ainda no Z-4, Leão tem menos derrotas e mais pontos que na edição passada do Brasileirão
Por Redação
Se o Vitória escapará do rebaixamento ou não, só o tempo dirá. No entanto, é possível afirmar que a atual campanha no Campeonato Brasileiro é melhor do que a de 2024, considerando a mesma altura da competição.
Nesta segunda-feira, 20, após vencer o Santos em duelo válido pela 29ª rodada da Série A, o Vitória alcançou 31 pontos — dois a mais do que na mesma rodada do Brasileirão de 2024, quando somava 29 pontos após a mesma quantidade de partidas. Curiosamente, em ambas as edições, o time ocupava a mesma colocação: o 17º lugar.
Além disso, vale destacar que a campanha atual também é superior no quesito número de derrotas. Em 2025, o Leão perdeu 12 vezes em 29 jogos, contra 16 derrotas no mesmo período da temporada anterior.
Por outro lado, embora tenha reduzido o número de derrotas, a atual campanha apresenta desempenho inferior em dois aspectos importantes: número de vitórias e gols marcados.
Em 2025, o Vitória venceu sete partidas até a 29ª rodada, enquanto na Série A do ano passado havia vencido oito jogos. Em relação aos gols, nesta edição marcou 27, contra 32 na mesma altura da temporada passada.
Na classificação do returno do Campeonato Brasileiro de 2025, o Vitória ocupa atualmente a 11ª posição, com 13 pontos conquistados. Após uma boa sequência sob o comando do técnico Jair Ventura, o Leão da Barra viu sua probabilidade de rebaixamento cair para 44,6%, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Atualmente, de acordo com a UFMG, a “nota de corte” para escapar do rebaixamento à Série B é de aproximadamente 49 pontos — pontuação que garante 0% de chance de queda. No entanto, a partir dos 46 pontos, a probabilidade já é bastante reduzida, embora ainda existam chances mínimas de descenso.
