ESPORTES
BASTIDORES

Jair Ventura revela que venceu o Santos com 3 jogadores no sacrifício

Técnico Jair Ventura revela que Edu, Neris e Baralhas atuaram no sacrifício mesmo com dores e virose na vitória do Vitória sobre o Santos

Redação

Por Redação

21/10/2025 - 7:57 h
Técnico Jair Ventura revela os bastidores da vitória do Vitória sobre o Santos
Técnico Jair Ventura revela os bastidores da vitória do Vitória sobre o Santos -

Após a vitória do Vitória sobre o Santos — que quebrou uma série de tabus — nesta segunda-feira, 20, o técnico Jair Ventura revelou, durante a coletiva após o apito final, que o zagueiro Edu surgiu como preocupação ainda no aquecimento, após sentir dores. Contudo, apesar do incômodo, o defensor fez questão de entrar em campo, conforme esclarecido pelo treinador:

Acabou sentindo um incômodo. Sentiu no aquecimento e fez questão de jogar
Jair Ventura - treinador do Vitória

Segundo o treinador rubro-negro, apesar do desconforto sentido por Edu e das dúvidas em relação à escalação do sistema defensivo, foi possível montar a zaga da forma desejada: “A preferência foi por Halter, para dar continuidade, além de centralizar o Edu".

Além das dores sentidas por Edu no aquecimento, Jair Ventura também revelou que o meio-campista Baralhas apresentou um incômodo antes da partida, mas foi a campo "no limite".

Leia Também:

Jair Ventura celebra tabus quebrados e garante: "Estamos vivíssimos"
Desfalque: Vitória perde defensor titular para duelo com o Corinthians
Halter valoriza grupo e comenta "proposta" do Vitória na Vila Belmiro

Como se não bastasse, outro jogador que enfrentou problemas físicos e ainda assim fez questão de jogar foi o zagueiro Neris. De acordo com o técnico do Vitória, o defensor teve um episódio de virose e precisou ficar em um quarto separado durante a concentração para o jogo.

Diante do esforço de três jogadores para estarem em campo e ajudarem na vitória sobre o Santos, Jair Ventura enalteceu a dedicação do grupo:

Vale exaltar a força do nosso elenco
Jair Ventura - técnico do Vitória

Próximo compromisso

Dessa vez no Barradão, o Vitória volta a campo no próximo sábado, 25, quando recebe o Corinthians. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A. Ainda sem Neymar, o Santos enfrenta o Botafogo no Nilton Santos, no domingo, 26.

