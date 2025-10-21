Jair Ventura revela que venceu o Santos com 3 jogadores no sacrifício

Técnico Jair Ventura revela os bastidores da vitória do Vitória sobre o Santos - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a vitória do Vitória sobre o Santos — que quebrou uma série de tabus — nesta segunda-feira, 20, o técnico Jair Ventura revelou, durante a coletiva após o apito final, que o zagueiro Edu surgiu como preocupação ainda no aquecimento, após sentir dores. Contudo, apesar do incômodo, o defensor fez questão de entrar em campo, conforme esclarecido pelo treinador:

Acabou sentindo um incômodo. Sentiu no aquecimento e fez questão de jogar Jair Ventura - treinador do Vitória

Segundo o treinador rubro-negro, apesar do desconforto sentido por Edu e das dúvidas em relação à escalação do sistema defensivo, foi possível montar a zaga da forma desejada: “A preferência foi por Halter, para dar continuidade, além de centralizar o Edu".

Além das dores sentidas por Edu no aquecimento, Jair Ventura também revelou que o meio-campista Baralhas apresentou um incômodo antes da partida, mas foi a campo "no limite".

Como se não bastasse, outro jogador que enfrentou problemas físicos e ainda assim fez questão de jogar foi o zagueiro Neris. De acordo com o técnico do Vitória, o defensor teve um episódio de virose e precisou ficar em um quarto separado durante a concentração para o jogo.

Diante do esforço de três jogadores para estarem em campo e ajudarem na vitória sobre o Santos, Jair Ventura enalteceu a dedicação do grupo:

Vale exaltar a força do nosso elenco Jair Ventura - técnico do Vitória

Próximo compromisso

Dessa vez no Barradão, o Vitória volta a campo no próximo sábado, 25, quando recebe o Corinthians. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A. Ainda sem Neymar, o Santos enfrenta o Botafogo no Nilton Santos, no domingo, 26.