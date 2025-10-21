Halter valoriza grupo e comenta "proposta" do Vitória na Vila Belmiro

Lucas Halter, zagueiro e capitão do Vitória - Foto: Reprodução/GE/Sportv

O Vitória quebrou o jejum de resultados positivos fora de casa e conseguiu, de maneira histórica, vencer o Santos na Vila Belmiro pela primeira vez. Nesta noite de segunda-feira, 20, o Leão bateu o Peixe por 1 a 0, com gol de Matheuzinho.

Capitão da equipe comandada pelo técnico Jair Ventura, o zagueiro Lucas Halter retornou de suspensão e foi titular no duelo direto na briga contra o rebaixamento. Após o apito final, o defensor concedeu entrevista, valorizou a vitória e enalteceu o grupo rubro-negro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Sabíamos da dificuldade pelas circunstâncias que esse jogo gerava, um confronto direto. Sabíamos que precisávamos da vitória para a gente continuar vivo na nossa briga. É só parabenizar nossa equipe por tudo, quem entrou e quem começou jogando. Fomos muito guerreiros hoje, merecemos sair com os três pontos. Agora é descansar, focar porque sábado tem outra final para nós. Estou muito feliz pela entrega do grupo”, disse Halter ao Sportv.

Halter também comentou sobre a estratégia utilizada pelo Vitória. Ele afirma que o time “cumpriu a proposta” do treinador, que já acumula três triunfos em cinco rodadas, desde que assumiu a equipe no mês passado.

“A gente veio com uma proposta de jogo que soubemos utilizar. A gente sabia que a torcida deles ficava insatisfeita com o jogo empatado, conseguimos fazer o gol no primeiro tempo. Cumprimos a proposta que o treinador pediu, cada jogo tem sua proposta de técnica, de tática, de performance e hoje soubemos usar muito bem. Jogamos do jeito que tínhamos que jogar”, finalizou o zagueiro.

Próximo compromisso

Dessa vez no Barradão, o Vitória volta a campo no próximo sábado, 25, quando recebe o Corinthians. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.