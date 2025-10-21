SANTOS 0X1 VITÓRIA
Jair Ventura celebra tabus quebrados e garante: "Estamos vivíssimos"
Leão da Barra venceu fora de casa pela primeira vez no Campeonato Brasileiro
Por João Grassi
O Vitória quebrou o jejum de resultados positivos fora de casa e conseguiu, de maneira histórica e inédita, derrotar o Santos na Vila Belmiro. Nesta segunda-feira, 20, pela rodada 29 do Brasileirão, o Rubro-Negro venceu pela terceira vez sob o comando de Jair Ventura em apenas cinco partidas desde sua chegada na Toca do Leão.
Em entrevista após o apito final, o técnico rubro-negro enalteceu o resultado, a quebra dos tabus e afirmou que o Vitória está em boas condições na briga pela permanência. Apesar de ter um jogo a mais na Série A, o Leão está atrás do Peixe, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, apenas por critérios de desempate.
O Vitória está vivíssimo na luta pela permanência.
“Fico feliz com esse feito, conseguir a primeira vitória na Vila Belmiro. Um grupo que trabalha, grupo sério. Primeira vitória do Vitória aqui. A gente consegue quebrar tabus diante de um adversário direto na sua casa", comemorou Jair Ventura.
"Muito feliz por meu grupo ter conseguido marcar o nome na história. Não adiantava ganhar o clássico e não ganhar hoje. A gente vem vencendo e cada vez sofrendo menos”, completou.
De acordo com Ventura, a melhora no desempenho e resultados do Vitória passa por uma “evolução tática”. O atual comandante já é o que mais conquistou triunfos entre os quatro profissionais — Thiago Carpini, Fábio Carille e Rodrigo Chagas foram os outros, que estiveram no clube neste Campeonato Brasileiro.
“Uma evolução tática da equipe, de entendimento de jogo. Mesmo nas derrotas fizemos bons jogos. Contra o Vasco fizemos três gols. Se não tem a expulsão do Halter, não sei se a gente perderia o jogo. A gente conseguiu jogar, estamos no caminho certo. Os atletas abraçaram a estratégia, executaram com maestria e conseguimos essa vitória histórica”, analisou o técnico.
Desafio aceito
Durante sua apresentação no clube em setembro, Jair Ventura deixou claro que ainda enxergava grandes chances de salvar o Vitória do rebaixamento. O técnico falou sobre ter “aceitado o desafio”, que agora parece cada vez possível de ser concretizado.
“Era o momento certo. O grupo tem totais condições de fazer o que está fazendo, voltando a vencer, quebrando tabus. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas estamos vivíssimos”, afirmou o treinador.
Próximo compromisso
O Vitória de Jair Ventura volta a campo no próximo sábado, 25, quando recebe o Corinthians no Barradão, estádio em que acumula 100% de aproveitamento nos dois compromissos disputados. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.
