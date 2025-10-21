Desfalque: Vitória perde defensor titular para duelo com o Corinthians

Raúl Cáceres, lateral-direito do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória quebrou o jejum de resultados positivos fora de casa e conseguiu, de maneira histórica, vencer o Santos na Vila Belmiro pela primeira vez. Nesta segunda-feira, 20, pela rodada 29 do Brasileirão, o Leão ganhou por 1 a 0, mas voltou a acumular um desfalque: Raúl Cáceres.

Titular na equipe comandada pelo técnico Jair Ventura, o lateral-direito paraguaio recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática contra o Corinthians, próximo compromisso rubro-negro.

Cáceres foi advertido pelo árbitro Rafael Klein após cometer falta no lateral-esquerdo Souza, do Peixe. Seu substituto no duelo com o Timão deve ser o jovem Paulo Roberto, já que Claudinho está no departamento médico e perdeu o jogo desta noite.

Próximo compromisso

Dessa vez no Barradão e sem Cáceres, o Vitória volta a campo no próximo sábado, 25, quando recebe o Corinthians. O duelo é válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.