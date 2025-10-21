À DISPOSIÇÃO!
Vitória terá reforços de peso para decisão contra o Corinthians
Jair Ventura perde Cáceres, mas terá retornos importantes para duelo no Barradão
Por Redação
Na vitória do Vitória sobre o Santos, nesta segunda-feira, 20, o técnico Jair Ventura perdeu o lateral-direito Cáceres para a partida contra o Corinthians. Contudo, por outro lado, o treinador rubro-negro contará com quatro retornos importantes: Camutanga, Renato Kayzer, Erick e Dudu.
Os quatro atletas reforçam a equipe após cumprirem suspensão automática diante do Santos e ficam à disposição de Jair Ventura para o duelo contra o Corinthians, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado neste sábado, às 16h, no Barradão.
Os reforços chegam em um momento crucial, especialmente após Jair Ventura revelar, durante a coletiva após a vitória sobre o Santos, que três jogadores do Vitória foram a campo no sacrifício para ajudar o time.
