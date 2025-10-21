Vitória terá reforços de peso para decisão contra o Corinthians

Com a ausência de Cáceres, o Vitória contará com quatro reforços importantes para enfrentar o Corinthians pela 30ª rodada do Brasileirão 2025. - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na vitória do Vitória sobre o Santos, nesta segunda-feira, 20, o técnico Jair Ventura perdeu o lateral-direito Cáceres para a partida contra o Corinthians. Contudo, por outro lado, o treinador rubro-negro contará com quatro retornos importantes: Camutanga, Renato Kayzer, Erick e Dudu.

Os quatro atletas reforçam a equipe após cumprirem suspensão automática diante do Santos e ficam à disposição de Jair Ventura para o duelo contra o Corinthians, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado neste sábado, às 16h, no Barradão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os reforços chegam em um momento crucial, especialmente após Jair Ventura revelar, durante a coletiva após a vitória sobre o Santos, que três jogadores do Vitória foram a campo no sacrifício para ajudar o time.