À DISPOSIÇÃO!

Vitória terá reforços de peso para decisão contra o Corinthians

Jair Ventura perde Cáceres, mas terá retornos importantes para duelo no Barradão

Redação

Por Redação

21/10/2025 - 9:46 h
Com a ausência de Cáceres, o Vitória contará com quatro reforços importantes para enfrentar o Corinthians pela 30ª rodada do Brasileirão 2025.
Com a ausência de Cáceres, o Vitória contará com quatro reforços importantes para enfrentar o Corinthians pela 30ª rodada do Brasileirão 2025.

Na vitória do Vitória sobre o Santos, nesta segunda-feira, 20, o técnico Jair Ventura perdeu o lateral-direito Cáceres para a partida contra o Corinthians. Contudo, por outro lado, o treinador rubro-negro contará com quatro retornos importantes: Camutanga, Renato Kayzer, Erick e Dudu.

Os quatro atletas reforçam a equipe após cumprirem suspensão automática diante do Santos e ficam à disposição de Jair Ventura para o duelo contra o Corinthians, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado neste sábado, às 16h, no Barradão.

Os reforços chegam em um momento crucial, especialmente após Jair Ventura revelar, durante a coletiva após a vitória sobre o Santos, que três jogadores do Vitória foram a campo no sacrifício para ajudar o time.

