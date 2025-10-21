Em boa fase no Mirassol, ex-Vitória põe fim a jejum de um ano e meio

Carlos Eduardo em apresentação do Mirassol - Foto: Divulgação | Mirassol

O ex-Vitória Carlos Eduardo tem se destacado entrando no segundo tempo das partidas como um 'talismã' do Mirassol, equipe sensação do Brasileirão. Antes contribuindo com assistências, o atacante voltou a marcar um gol após um ano e meio sem balançar as redes — período equivalente a 48 jogos consecutivos disputados por três times diferentes.

Apesar dos trinta jogos disputados pelo Vitória, o jogador não chegou a balançar as redes e havia marcado pela última vez no dia 20 de abril de 2024, quando ainda defendia o Alanyaspor, da Turquia. No último domingo, 19, Carlos Eduardo converteu uma cobrança de pênalti na vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo, no Maião, e pôs um fim ao jejum.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com metade dos jogos que fez no Rubro-Negro, Carlos Eduardo chegou a cinco participações em gols pelo Mirassol — contribuindo na campanha de G-4 do clube paulista. Na quarta colocação com 52 pontos em 29 jogos, a equipe depende apenas de si para se classificar à Conmebol Libertadores.

"É um período muito tempo sem fazer gol. Isso me incomodava, mas não deixava de trabalhar. Por mais que eu não vinha fazendo gols, mas ajudava com assistência, ajudava taticamente. Hoje eu conversei com o Reinaldo no vestiário que, se tivesse oportunidade de pênalti, eu queria bater. Eu treinei muito ontem para chegar hoje e caprichar. Mandar um beijo para a minha esposa, que está grávida. Não era para divulgar agora, mas Deus sabe de todas as coisas. Que venha com muita saúde e paz. Meu amor, eu te amo muito", disse o atacante em entrevista ao Premiere.



Com o triunfo sobre o São Paulo, o Mirassol se consolidou como o melhor estreante na era dos pontos corridos do Brasileirão, ultrapassando o recordista de até então, o Barueri. A equipe paulista havia conquistado 49 pontos em 2009.