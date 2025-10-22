Novo ponto tricolor: Saiba tudo sobre a loja conceito com sportbar

Loja do Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

Em meio à euforia do lançamento do novo centro de treinamento do Bahia, mais um novo espaço foi apresentado à torcida tricolor - a loja conceito do clube, inaugurada na Pituba com a proposta de unir experiência, consumo e pertencimento em um espaço pensado para ser uma espécie de ponto de encontro da torcida.

De acordo com Rafael Santos, gerente de marketing do Esporte Clube Bahia, a ideia nasceu do desejo de criar uma unidade que extrapolasse o modelo tradicional das lojas de shopping.

"O Bahia já tem a loja da Fonte Nova, oito operações em shoppings e a do Fernando Santana, mas faltava uma loja de rua. A Pituba foi escolhida porque é um bairro boêmio, movimentado, cheio de bares e vida. Queríamos um espaço vivo, com o dia a dia da torcida passando por aqui", explicou.

O ponto foi escolhido estrategicamente em uma área de grande fluxo, com o objetivo de transformar o local em referência cultural e esportiva para o torcedor. "É um grande investimento, mas temos certeza de que será rapidamente recuperado com o apoio do torcedor. Esse espaço é do Bahia e para o Bahia", completou Rafael.

Sportbar tricolor: onde assistir os jogos do Bahia

Mas, se o objetivo é reunir torcedores, a loja não é o único atrativo. Além das vendas de produtos oficiais, o novo endereço vai incorporar um "sportbar", pensado para transformar cada jogo em uma experiência coletiva.

"A ideia é que o torcedor possa assistir aos jogos do Bahia aqui mesmo, em um ambiente preparado para isso. Ainda estamos em fase de licenças, mas o espaço já está praticamente pronto", contou Rafael.

"Será um lugar para tomar uma cerveja, um suco, estar entre amigos, curtir os jogos fora de casa e viver o clube mais de perto. Um espaço de uso contínuo, não apenas em dias de partida", detalhou.

O local também promete receber troféus, eventos, autógrafos e experiências com ídolos, trazendo a identidade do Bahia para ainda mais perto da sua torcida.

Parcerias do Bahia

Além da conexão com a torcida, a nova fase comercial do Bahia tem sido marcada por uma aproximação com os colaboradores dos projetos, sendo a loja conceito realizada em parceria com a PUMA.

"A PUMA tem sido uma parceira de primeira hora. É uma marca global, mas que entende nossa história, respeita o DNA do Bahia e a campanha deste ano, Bahia Todas as Artes, que fala das vertentes artísticas da Bahia e da nossa essência cultural", opinou.

Entre os lançamentos, a camisa inspirada no Superman, criada em parceria com a Warner e a DC Comics, foi um sucesso absoluto dentro e fora de campo. Ainda sem perder usando o novo manto, o Bahia teve uma recepção calorosa da torcida ao novo uniforme em referência ao mascote do time.

Camisa do Bahia com o Superman | Foto: Reprodução I X

"Juntamos o mundo geek e o mundo do futebol. O torcedor do Bahia passou a consumir o filme, e os fãs do Superman passaram a conhecer o Bahia. Isso é collab: conectar universos diferentes", comentou Rafael.

Além disso, o clube vem realizando parcerias com grandes nomes e eventos culturais, como o Afropunk e Carlinhos Brown, sempre focando em "em celebrar as raízes baianas enquanto dialoga com o mundo".

Internacionalização, nacionalização e interiorização

A meta do Bahia para a nova fase é justamente essa - ganhar o mundo sem esquecer Salvador, e muito menos o interior da Bahia, usando três pilares estratégicos de expansão: internacionalização, nacionalização e interiorização.

"O novo Centro de Treinamento é parte desse processo de crescimento, que posiciona o Bahia como gigante. Pensando em branding, é um passo importante para consolidar nossa presença global e regional", afirmou Rafael.

A internacionalização inclui ações como o Bahia Day em Manchester e o intercâmbio constante com os clubes da família City Football Group. Já a nacionalização vem sendo reforçada por meio de embaixadas em São Paulo, Rio e Recife, além de um escritório comercial voltado a parcerias e patrocínios.

Por último, a interiorização, descrita por Rafael como "um projeto filho", se manifesta na caravana "A Bahia é Bahia", que leva o clube a diferentes municípios do estado. "Em 2024 fomos a sete cidades. Em 2025, mais sete. A ideia é um dia dizer: fomos a todos os municípios da Bahia. Queremos zerar o mapa do estado", projetou.

Assim, a ideia da loja conceito da Pituba é ampliar o alcance do clube mas, acima de tudo, reforçar o propósito de ser um clube conectado à sua gente, à sua cultura e ao seu tempo. A iniciativa tenta traduzir o novo momento do Esquadrão - moderno e global mas, acima de tudo, baiano.