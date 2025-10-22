Mesmo com fortes chuvas, gramado da Fonte Nova apresenta bom estado

Mesmo com fortes chuvas, gramado da Fonte Nova segue em boas condições - Foto: Marcos Valença / Ag A Tarde

Salvador vem sendo atingida por um forte temporal desde o início desta semana e, nesta quarta-feira, 22, a capital baiana amanheceu sob intensa chuva, que não parece dar trégua. Diante desse clima de “inverno”, surgiu a preocupação quanto ao estado do gramado da Arena Fonte Nova, palco do duelo entre Bahia e Internacional, marcado para as 19h, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Apesar das apreensões, o sistema de drenagem da arena tem funcionado bem. O gramado — que passou recentemente por uma troca completa, visando manter os padrões de qualidade em todos os aspectos — não apresenta sequer uma poça d’água.

Portanto, a partida entre Bahia e Internacional, prevista para começar às 19h desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, não corre risco de adiamento. Ainda assim, vale destacar que, antes da bola rolar, o técnico Rogério Ceni foi ao campo verificar pessoalmente as condições do gramado para o duelo.

Lista de relacionados

Com uma baixa de última hora e um reforço, o Bahia divulgou a lista relacionados para o confronto contra o Internacional. As novidades consistem na volta do lateral-esquerdo Luciano Juba e na baixa de última hora do zagueiro David Duarte.

O lateral-esquerdo volta a ficar à disposição após três jogos fora, enquanto a ausência do zagueiro foi uma grande surpresa na lista de relacionados.

De acordo com o Bahia, o defensor sofreu um trauma na costela durante o segundo tempo da partida contra o Grêmio e foi vetado pelo departamento médico.

