E.C.BAHIA
Mesmo com fortes chuvas, gramado da Fonte Nova apresenta bom estado
Uma onda de fortes chuvas e ventos assola a cidade de Salvador
Por Téo Mazzoni
Salvador vem sendo atingida por um forte temporal desde o início desta semana e, nesta quarta-feira, 22, a capital baiana amanheceu sob intensa chuva, que não parece dar trégua. Diante desse clima de “inverno”, surgiu a preocupação quanto ao estado do gramado da Arena Fonte Nova, palco do duelo entre Bahia e Internacional, marcado para as 19h, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.
Apesar das apreensões, o sistema de drenagem da arena tem funcionado bem. O gramado — que passou recentemente por uma troca completa, visando manter os padrões de qualidade em todos os aspectos — não apresenta sequer uma poça d’água.
Portanto, a partida entre Bahia e Internacional, prevista para começar às 19h desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, não corre risco de adiamento. Ainda assim, vale destacar que, antes da bola rolar, o técnico Rogério Ceni foi ao campo verificar pessoalmente as condições do gramado para o duelo.
Com uma baixa de última hora e um reforço, o Bahia divulgou a lista relacionados para o confronto contra o Internacional. As novidades consistem na volta do lateral-esquerdo Luciano Juba e na baixa de última hora do zagueiro David Duarte.
O lateral-esquerdo volta a ficar à disposição após três jogos fora, enquanto a ausência do zagueiro foi uma grande surpresa na lista de relacionados.
De acordo com o Bahia, o defensor sofreu um trauma na costela durante o segundo tempo da partida contra o Grêmio e foi vetado pelo departamento médico.
Confira os relacionados
- Goleiros: Danilo Fernandes, João Paulo, Ronaldo
- Laterais: Santiago Arias, Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba, Zé Guilherme
- Zagueiros: Gabriel Xavier, Kanu, Luiz Gustavo, Ramos Mingo
- Meio-campistas: Acevedo, Cauly, Erick, Jean Lucas, Michel Araujo, Rezende, Nestor
- Atacantes: Ademir, Kayky, Tiago, Sanabria, Willian José
