E.C.BAHIA
E.C.BAHIA

Baixa de última hora e reforço: Bahia divulga lista de relacionados

Time terá o reforço de Luciano Juba para o jogo desta quarta-feira, 22

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

22/10/2025 - 17:18 h
Bahia contará com reforço de peso
Bahia contará com reforço de peso -

Para a partida do Bahia contra o Internacional, nesta quarta-feira, 22, às 19h, na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni contará com um reforço de peso, mas também com uma baixa de última hora: tratam-se de Luciano Juba e David Duarte, respectivamente.

O lateral-esquerdo volta a ficar à disposição após três jogos fora, enquanto a ausência do zagueiro foi uma grande surpresa na lista de relacionados.

O Bahia informou que o defensor sofreu um trauma na costela durante o segundo tempo da partida contra o Grêmio e foi vetado pelo departamento médico.

Confira os relacionados do Bahia

  • Goleiros: Danilo Fernandes, João Paulo, Ronaldo
  • Laterais: Santiago Arias, Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba, Zé Guilherme
  • Zagueiros: Gabriel Xavier, Kanu, Luiz Gustavo, Ramos Mingo
  • Meio-campistas: Acevedo, Cauly, Erick, Jean Lucas, Michel Araujo, Rezende, Nestor
  • Atacantes: Ademir, Kayky, Tiago, Sanabria, Willian José

