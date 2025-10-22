Baixa de última hora e reforço: Bahia divulga lista de relacionados

Bahia contará com reforço de peso - Foto: Divulgação

Para a partida do Bahia contra o Internacional, nesta quarta-feira, 22, às 19h, na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni contará com um reforço de peso, mas também com uma baixa de última hora: tratam-se de Luciano Juba e David Duarte, respectivamente.

O lateral-esquerdo volta a ficar à disposição após três jogos fora, enquanto a ausência do zagueiro foi uma grande surpresa na lista de relacionados.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Bahia informou que o defensor sofreu um trauma na costela durante o segundo tempo da partida contra o Grêmio e foi vetado pelo departamento médico.

Confira os relacionados do Bahia