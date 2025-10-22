E.C.BAHIA
Baixa de última hora e reforço: Bahia divulga lista de relacionados
Time terá o reforço de Luciano Juba para o jogo desta quarta-feira, 22
Por Téo Mazzoni
Para a partida do Bahia contra o Internacional, nesta quarta-feira, 22, às 19h, na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni contará com um reforço de peso, mas também com uma baixa de última hora: tratam-se de Luciano Juba e David Duarte, respectivamente.
O lateral-esquerdo volta a ficar à disposição após três jogos fora, enquanto a ausência do zagueiro foi uma grande surpresa na lista de relacionados.
O Bahia informou que o defensor sofreu um trauma na costela durante o segundo tempo da partida contra o Grêmio e foi vetado pelo departamento médico.
Confira os relacionados do Bahia
- Goleiros: Danilo Fernandes, João Paulo, Ronaldo
- Laterais: Santiago Arias, Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba, Zé Guilherme
- Zagueiros: Gabriel Xavier, Kanu, Luiz Gustavo, Ramos Mingo
- Meio-campistas: Acevedo, Cauly, Erick, Jean Lucas, Michel Araujo, Rezende, Nestor
- Atacantes: Ademir, Kayky, Tiago, Sanabria, Willian José
