Bahia impõe força em casa, bate o Inter e cola no G-4 do Brasileirão

Jogadores do Bahia comemorando gol na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia mais uma vez fez da Arena Fonte Nova um palco de um triunfo nesta quarta-feira, 22. Em campo pela segunda vez consecutiva em casa, o Tricolor bateu o Internacional por 1 a 0, ultrapassou o Botafogo e colou no G-4 do Brasileirão por jogo atrasado válido pela 14ª rodada.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço assumiu a quinta colocação e diminuiu a distância em relação ao Mirassol, atual quarto colocado, para três pontos. A vitória também fez o time de Rogério Ceni se consolidar como o melhor mandante da competição, ultrapassando outros gigantes em pontos somados.

Além disso, o Bahia bateu o recorde de pontos somados no primeiro turno em uma edição de Campeonato Brasileiro, deixando para trás as campanhas de 2019 e 2024. Vale lembrar que o duelo foi adiado devido aos jogos da Copa Sul-Americana no primeiro semestre do ano.

O Esquadrão de Aço volta a campo para melhorar os números como visitante. A equipe volta a campo no próximo sábado, 25, às 21h30, para encarar o São Paulo no Morumbi, pela 30ª rodada do Brasileirão.

O JOGO

O Internacional começou pressionando e criando chances, mas o Bahia equilibrou o jogo e assumiu o protagonismo, controlando o meio-campo e impondo seu ritmo. Apesar de alguma oportunidades do Colorado, o goleiro Ronaldo e a organização defensiva do time baiano impediram gols.

A insistência do Bahia deu resultado nos acréscimos do primeiro tempo, quando Willian José, após cobrança de pênalti e chances na sobra, marcou o gol do triunfo por 1 a 0. Na segunda etapa, o Bahia focou em controlar as ações da partida, especialmente após se ver com um jogador a mais — em virtude da expulsão do jovem Alisson, após chegada forte em Nestor.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1 x 0 Internacional

Campeonato Brasileiro - 14ª rodada

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador;

Data: 22/10/2025;

Horário: 19h;

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Leandro Matos Feitosa (SP);

VAR: Wagner Reway (SC);

Transmissão: Premiere (Pay-per-view);

Cartões amarelos: Bernabei, Mercado(Internacional); Acevedo (Bahia)

Cartão vermelho: Alisson (Internacional);

Gol: Willian José (Bahia);