Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUPER MANDANTE!

Bahia impõe força em casa, bate o Inter e cola no G-4 do Brasileirão

Tricolor ultrapassa Botafogo e diminui distância ao Mirassol em busca de vaga na Libertadores

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

22/10/2025 - 21:05 h
Jogadores do Bahia comemorando gol na Arena Fonte Nova
Jogadores do Bahia comemorando gol na Arena Fonte Nova -

O Bahia mais uma vez fez da Arena Fonte Nova um palco de um triunfo nesta quarta-feira, 22. Em campo pela segunda vez consecutiva em casa, o Tricolor bateu o Internacional por 1 a 0, ultrapassou o Botafogo e colou no G-4 do Brasileirão por jogo atrasado válido pela 14ª rodada.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço assumiu a quinta colocação e diminuiu a distância em relação ao Mirassol, atual quarto colocado, para três pontos. A vitória também fez o time de Rogério Ceni se consolidar como o melhor mandante da competição, ultrapassando outros gigantes em pontos somados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, o Bahia bateu o recorde de pontos somados no primeiro turno em uma edição de Campeonato Brasileiro, deixando para trás as campanhas de 2019 e 2024. Vale lembrar que o duelo foi adiado devido aos jogos da Copa Sul-Americana no primeiro semestre do ano.

Leia Também:

Bahia impõe força em casa, bate o Inter e cola no G-4 do Brasileirão
Mesmo com fortes chuvas, gramado da Fonte Nova apresenta bom estado
Baixa de última hora e reforço: Bahia divulga lista de relacionados

O Esquadrão de Aço volta a campo para melhorar os números como visitante. A equipe volta a campo no próximo sábado, 25, às 21h30, para encarar o São Paulo no Morumbi, pela 30ª rodada do Brasileirão.

O JOGO

O Internacional começou pressionando e criando chances, mas o Bahia equilibrou o jogo e assumiu o protagonismo, controlando o meio-campo e impondo seu ritmo. Apesar de alguma oportunidades do Colorado, o goleiro Ronaldo e a organização defensiva do time baiano impediram gols.

A insistência do Bahia deu resultado nos acréscimos do primeiro tempo, quando Willian José, após cobrança de pênalti e chances na sobra, marcou o gol do triunfo por 1 a 0. Na segunda etapa, o Bahia focou em controlar as ações da partida, especialmente após se ver com um jogador a mais — em virtude da expulsão do jovem Alisson, após chegada forte em Nestor.

FICHA TÉCNICA
Bahia 1 x 0 Internacional
Campeonato Brasileiro - 14ª rodada
Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador;
Data: 22/10/2025;
Horário: 19h;
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);
Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Leandro Matos Feitosa (SP);
VAR: Wagner Reway (SC);
Transmissão: Premiere (Pay-per-view);
Cartões amarelos: Bernabei, Mercado(Internacional); Acevedo (Bahia)
Cartão vermelho: Alisson (Internacional);
Gol: Willian José (Bahia);

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Bahia x Internacional Brasileirão 2025

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores do Bahia comemorando gol na Arena Fonte Nova
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Jogadores do Bahia comemorando gol na Arena Fonte Nova
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Jogadores do Bahia comemorando gol na Arena Fonte Nova
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Jogadores do Bahia comemorando gol na Arena Fonte Nova
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x