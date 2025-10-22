Ceni alerta possível desfalque no Bahia: "Jogou além do previsto"

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/ E.C Bahia

O Bahia entrou desconcentrado no duelo contra o Internacional, mas foi controlando o jogo conforme progredia e, por 1 a 0, conseguiu sacramentar o triunfo na Arena Fonte Nova. Para o técnico Rogério Ceni, a "emoção" do grande resultado contra o Grêmio pode ter causado "falta de atenção" nos jogadores do Tricolor.

O Bahia enfrentou uma equipe com três zagueiros — cenário que deve se repetir no próximo compromisso. No próximo sábado, 25, às 21h30, no Morumbi, o Tricolor encara o São Paulo, que também joga com uma linha de cinco sob comando de Hernán Crespo.

Rogério Ceni traçou a estratégia do Esquadrão para encarar equipes com mais defensores e lamentou a possível ausência de Juba, que pode não ter condições de ser utilizado. O lateral-esquerdo "jogou um pouquinho mais do que era previsto" nesta noite.

"Minha ideia ao enfrentar três zagueiros é explorar os laterais. Essa é, para mim, a melhor estratégia contra times em linha de cinco. É o caso do São Paulo, que joga com três zagueiros com o Crespo, mas meu problema está na minutagem de Juba, que jogou um pouquinho mais do que era previsto, não sei se teremos condições de usar ele. Vamos avaliar como ele se recupera para o próximo jogo. Não acho que a gente tenha dificuldade contra linha de cinco, esses jogos que você citou são fora de casa, acho que essa é nossa dificuldade", completou.

Em entrevista coletiva após o resultado, Ceni admitiu o começo ruim no duelo e destacou a "partidaça" do zagueiro Ramos Mingo que, assim como Acevedo no confronto passado, foi o "melhor jogador da partida" na visão do comandante.

"Os primeiros minutos foram ruins, nos atrapalhamos um pouco e os primeiros dez minutos foram do Inter. Fomos retomando as rédeas do jogo, fizemos algumas movimentações imaginando esse 5-3-2, com a variação do 5-2-3 do Internacional para sair, mas conforme o jogo foi progredindo, nós fomos aumentando o nosso entendimento do jogo e, ao final do 1º tempo, nós pressionávamos muito o Inter, com um volume grande de jogo, que gerou o pênalti e outras boas oportunidades que tivemos", disse.

"Nós entramos um pouco desconcentrados, talvez um pouco emocionados pelo resultado do Grêmio, que foi um jogo de domínio total e não tivemos a atenção necessária durante o jogo. O Gabriel fez uma boa partida, para mim o Santi (Ramos Mingo) foi o grande jogador, principalmente no primeiro tempo foi o melhor do jogo. Claro que o Ademir faz a jogada do pênalti, o Willian faz o gol, mas, do mesmo jeito que eu elogiei o Nico (Acevedo) no jogo passado, o Santi fez uma partidaça, defendendo e construíndo", completou.