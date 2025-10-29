DESFALQUES DE PESO
Bahia perde Sanabria até 2026 e Gilberto só volta após Data Fifa
Argentino não atua mais na temporada e lateral só volta depois da pausa internacional
Por Téo Mazzoni
O técnico Rogério Ceni ganhou novas dores de cabeça para a reta final do Campeonato Brasileiro. No último sábado, 25, o treinador do Bahia perdeu Gilberto e Sanabria por lesão após poucos minutos em campo, durante a partida contra o São Paulo, no MorumBIS.
Nesta segunda-feira, 28, durante a reapresentação do elenco tricolor no CT Evaristo de Macedo, o Bahia confirmou as lesões dos jogadores após reavaliações feitas pelo Departamento Médico do clube.
Leia Também:
Gilberto foi diagnosticado com um estiramento muscular na região posterior da coxa direita e, de acordo com a Rádio Sociedade, o lateral-direito deve retornar apenas após a Data Fifa de novembro, que acontece entre os dias 10 e 18 do mês.
Já Sanabria ficará fora por um período mais longo. O argentino sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior (LCP) do joelho esquerdo e, assim como Gilberto, já iniciou o tratamento. No entanto, o atacante está fora da temporada — devendo retornar aos treinos somente em janeiro de 2026.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes