HOME > ESPORTES
DESFALQUES DE PESO

Bahia perde Sanabria até 2026 e Gilberto só volta após Data Fifa

Argentino não atua mais na temporada e lateral só volta depois da pausa internacional

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

29/10/2025 - 13:25 h | Atualizada em 29/10/2025 - 14:14
Rogério Ceni perde Sanabria e Gilberto por lesão no Bahia
Rogério Ceni perde Sanabria e Gilberto por lesão no Bahia

O técnico Rogério Ceni ganhou novas dores de cabeça para a reta final do Campeonato Brasileiro. No último sábado, 25, o treinador do Bahia perdeu Gilberto e Sanabria por lesão após poucos minutos em campo, durante a partida contra o São Paulo, no MorumBIS.

Nesta segunda-feira, 28, durante a reapresentação do elenco tricolor no CT Evaristo de Macedo, o Bahia confirmou as lesões dos jogadores após reavaliações feitas pelo Departamento Médico do clube.

Leia Também:

Bahia pode ter Éverton Ribeiro de volta no duelo contra o Bragantino
Partida adiada do Brasileirão interessa Bahia e Vitória; veja por quê
Tenso! Bahia chega a 34 lesões em 2025 e apenas um titular segue ileso

Gilberto foi diagnosticado com um estiramento muscular na região posterior da coxa direita e, de acordo com a Rádio Sociedade, o lateral-direito deve retornar apenas após a Data Fifa de novembro, que acontece entre os dias 10 e 18 do mês.

Já Sanabria ficará fora por um período mais longo. O argentino sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior (LCP) do joelho esquerdo e, assim como Gilberto, já iniciou o tratamento. No entanto, o atacante está fora da temporada — devendo retornar aos treinos somente em janeiro de 2026.

Tags:

Bahia Brasileirão 2025 Data fifa Gilberto Rogério Ceni Sanabria

x