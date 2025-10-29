Bahia perde Sanabria até 2026 e Gilberto só volta após Data Fifa

Rogério Ceni perde Sanabria e Gilberto por lesão no Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni ganhou novas dores de cabeça para a reta final do Campeonato Brasileiro. No último sábado, 25, o treinador do Bahia perdeu Gilberto e Sanabria por lesão após poucos minutos em campo, durante a partida contra o São Paulo, no MorumBIS.

Nesta segunda-feira, 28, durante a reapresentação do elenco tricolor no CT Evaristo de Macedo, o Bahia confirmou as lesões dos jogadores após reavaliações feitas pelo Departamento Médico do clube.

Gilberto foi diagnosticado com um estiramento muscular na região posterior da coxa direita e, de acordo com a Rádio Sociedade, o lateral-direito deve retornar apenas após a Data Fifa de novembro, que acontece entre os dias 10 e 18 do mês.

Já Sanabria ficará fora por um período mais longo. O argentino sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior (LCP) do joelho esquerdo e, assim como Gilberto, já iniciou o tratamento. No entanto, o atacante está fora da temporada — devendo retornar aos treinos somente em janeiro de 2026.