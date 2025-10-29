Bahia pode ter Éverton Ribeiro de volta no duelo contra o Bragantino

Retorno de Éverton Ribeiro ao Bahia é esperado contra o Bragantino - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A reapresentação do elenco do Bahia nesta segunda-feira, 28, trouxe más e boas notícias, e uma das que mais chamou atenção foi a participação do meio-campista, capitão e camisa 10, Éverton Ribeiro. Sua presença, ainda que parcial, nas atividades com o restante do elenco azul, vermelho e branco, alimentou expectativas para um possível retorno aos campos.

A participação no treino surge como um bom indicativo de que Éverton Ribeiro poderá figurar na lista de relacionados do técnico Rogério Ceni para a partida deste domingo, 2, contra o Red Bull Bragantino, na Arena Fonte Nova, às 16h. Vale lembrar que o comandante tricolor já havia sinalizado um possível retorno do camisa 10 diante do Massa Bruta.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na última quarta-feira, 22, após o triunfo do Bahia sobre o Grêmio, Ceni afirmou que não “sabia como estava a programação” para a volta do meio-campista, mas revelou que o craque poderia estar em campo no duelo.

Talvez contra o Bragantino Rogério Ceni - técnico do Bahia

Na ocasião, o treinador garantiu que o Departamento Médico, em colaboração com a comissão técnica, avaliava a evolução do jogador diariamente e que, quando ele estiver pronto, retornará ao time: “É uma questão médica [...] Acho que o principal nesse momento é a recuperação dele, a saúde".

O craque tricolor voltou a aparecer nos treinos do Bahia na semana passada, após ficar afastado por aproximadamente 20 dias — recuperando-se da cirurgia decorrente do câncer na tireoide. Éverton Ribeiro não entra em campo desde o duelo contra o Flamengo.

