HOME > ESPORTES
DUPLA BA-VI DE OLHO

Partida adiada do Brasileirão interessa Bahia e Vitória; veja por quê

Fluminense e Ceará se enfrentam em partida adiada que pode impactar tanto a luta pelo G-4 quanto a briga contra o rebaixamento

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

29/10/2025 - 9:03 h
Fluminense e Ceará disputam jogo atrasado do Brasileirão que interessa a Bahia e Vitória
Fluminense e Ceará disputam jogo atrasado do Brasileirão que interessa a Bahia e Vitória -

Com a “semana cheia” para trabalhar, Bahia e Vitória não entrarão em campo, mas estarão atentos a um jogo atrasado que interessa tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela.

Nesta quarta-feira, 29, Fluminense e Ceará se enfrentam às 19h, no Maracanã, em duelo adiado da 12ª rodada do primeiro turno da competição. O resultado do confronto é de grande interesse para a dupla Ba-Vi — ainda que por motivos distintos.

Atualmente, o Fluminense ocupa a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. Em caso de vitória, o Tricolor carioca chegaria a 47 pontos, ficando a apenas dois do Bahia e se tornando mais um adversário direto na briga por uma vaga no G-4 na reta final da competição.

Já o Ceará vive realidade oposta. Com 35 pontos, o time cearense aparece na 14ª posição e, se vencer, ampliará para sete pontos a vantagem sobre o Vitória, alcançando 38 e construindo uma “gordura” em relação ao rival baiano na luta contra o rebaixamento.

Leia Também:

Classificação do Atlético-MG na Sula pode ajudar o Vitória no Z-4
Tenso! Bahia chega a 34 lesões em 2025 e apenas um titular segue ileso
O que acontece no Barradão antes da bola rolar vai te surpreender

O confronto, portanto, tem três cenários possíveis — e apenas um agrada a ambos os rivais: o empate. Nesse caso, tanto Fluminense quanto Ceará manteriam distâncias consideradas “razoáveis” de Bahia e Vitória, respectivamente.

Veja como está a tabela do Brasileirão:

Imagem ilustrativa da imagem Partida adiada do Brasileirão interessa Bahia e Vitória; veja por quê
| Foto: Reprodução / UFMG

Sem entrar em campo, mas de olho no duelo entre Fluminense e Ceará, a dupla Ba-Vi volta a jogar no final de semana, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Vitória enfrenta o Cruzeiro no sábado, 1, às 16h, no Mineirão. Já o Bahia joga no domingo, 2, também às 16h, na Arena Fonte Nova.

Tags:

Bahia Brasileirão ceará Fluminense vitória

x