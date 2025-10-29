DUPLA BA-VI DE OLHO
Partida adiada do Brasileirão interessa Bahia e Vitória; veja por quê
Fluminense e Ceará se enfrentam em partida adiada que pode impactar tanto a luta pelo G-4 quanto a briga contra o rebaixamento
Por Téo Mazzoni
Com a “semana cheia” para trabalhar, Bahia e Vitória não entrarão em campo, mas estarão atentos a um jogo atrasado que interessa tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela.
Nesta quarta-feira, 29, Fluminense e Ceará se enfrentam às 19h, no Maracanã, em duelo adiado da 12ª rodada do primeiro turno da competição. O resultado do confronto é de grande interesse para a dupla Ba-Vi — ainda que por motivos distintos.
Atualmente, o Fluminense ocupa a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos. Em caso de vitória, o Tricolor carioca chegaria a 47 pontos, ficando a apenas dois do Bahia e se tornando mais um adversário direto na briga por uma vaga no G-4 na reta final da competição.
Já o Ceará vive realidade oposta. Com 35 pontos, o time cearense aparece na 14ª posição e, se vencer, ampliará para sete pontos a vantagem sobre o Vitória, alcançando 38 e construindo uma “gordura” em relação ao rival baiano na luta contra o rebaixamento.
O confronto, portanto, tem três cenários possíveis — e apenas um agrada a ambos os rivais: o empate. Nesse caso, tanto Fluminense quanto Ceará manteriam distâncias consideradas “razoáveis” de Bahia e Vitória, respectivamente.
Veja como está a tabela do Brasileirão:
Sem entrar em campo, mas de olho no duelo entre Fluminense e Ceará, a dupla Ba-Vi volta a jogar no final de semana, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Vitória enfrenta o Cruzeiro no sábado, 1, às 16h, no Mineirão. Já o Bahia joga no domingo, 2, também às 16h, na Arena Fonte Nova.
