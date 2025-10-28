Menu
ESPORTES
NOVIDADE

O que acontece no Barradão antes da bola rolar vai te surpreender

Vitória anunciou lançamento de série com bastidores do estádio

João Grassi

Por João Grassi

28/10/2025 - 20:53 h
Arquibancadas do Barradão
Arquibancadas do Barradão -

O Vitória anunciou, nesta terça-feira, 28, o lançamento do documentário 'Antes do Apito', uma série original que convida o público a conhecer os bastidores do Estádio Manoel Barradas. Dividido em quatro episódios, o projeto revela o trabalho, a emoção e as histórias que antecedem cada jogo no estádio.

Com imagens exclusivas, o documentário mostra a engrenagem que faz o Barradão "pulsar" — desde os profissionais da manutenção e operação até os responsáveis pela comunicação, segurança e preparação do gramado. Cada episódio mergulha em um aspecto diferente da rotina do clube antes da bola rolar.

Os capítulos serão lançados toda quarta-feira, às 12h, no canal oficial da TV Vitória no YouTube, com o primeiro episódio — 'O Despertar da Casa' — já disponível. Na sequência, os capítulos 'O Palco da História', 'A Engrenagem Oculta' e 'O Encontro da Paixão' completam a série.

"Nova fase" da TV Vitória

De acordo com o clube, o projeto faz parte da "nova fase da TV Vitória, que vem ampliando a produção de conteúdos originais voltados para aproximar ainda mais o torcedor do clube".

x