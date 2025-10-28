O que acontece no Barradão antes da bola rolar vai te surpreender

Arquibancadas do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória anunciou, nesta terça-feira, 28, o lançamento do documentário 'Antes do Apito', uma série original que convida o público a conhecer os bastidores do Estádio Manoel Barradas. Dividido em quatro episódios, o projeto revela o trabalho, a emoção e as histórias que antecedem cada jogo no estádio.

Com imagens exclusivas, o documentário mostra a engrenagem que faz o Barradão "pulsar" — desde os profissionais da manutenção e operação até os responsáveis pela comunicação, segurança e preparação do gramado. Cada episódio mergulha em um aspecto diferente da rotina do clube antes da bola rolar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os capítulos serão lançados toda quarta-feira, às 12h, no canal oficial da TV Vitória no YouTube, com o primeiro episódio — 'O Despertar da Casa' — já disponível. Na sequência, os capítulos 'O Palco da História', 'A Engrenagem Oculta' e 'O Encontro da Paixão' completam a série.

"Nova fase" da TV Vitória

De acordo com o clube, o projeto faz parte da "nova fase da TV Vitória, que vem ampliando a produção de conteúdos originais voltados para aproximar ainda mais o torcedor do clube".