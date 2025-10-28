Menu
FLOPARAM?

Estrangeiros são escanteados no Vitória e Jair Ventura explica decisão

Atacante e meia ainda não tiveram minutagem com o atual treinador rubro-negro

João Grassi

Por João Grassi

28/10/2025 - 20:06 h
Kike Saverio, atacante ítalo-equatoriano do Vitória
Kike Saverio, atacante ítalo-equatoriano do Vitória -

Último jogador contratado pelo Vitória na temporada, Kike Saverio chegou no Barradão com holofotes e carregando no currículo a experiência de ter atuado na base do Barcelona. O atacante ítalo-equatoriano, no entanto, ainda não estreou com a camisa rubro-negra.

Desde que Saverio desembarcou em Salvador, o Leão da Barra disputou sete partidas pelo Brasileirão. Em duas delas o atacante ficou fora porque se recondicionava fisicamente, enquanto nas demais esteve no banco de reservas e não foi utilizado por Jair Ventura.

Em entrevista coletiva, o técnico rubro-negro comentou sobre as situações de Kike Saverio e do meia Rúben Rodrigues, que está no Barradão desde junho e não se firmou na equipe. O português chegou a ter minutos com Fábio Carille, mas não foi relacionado por Ventura em nenhum jogo.

“A gente está analisando o treino. Dificilmente o treinador não vai usar jogadores que estão em bom momento. Então se eles [Kike Saverio e Rúben Rodrigues] não estão jogando, é porque tem outras pessoas em melhores momentos”, afirmou Jair Ventura.

Não é por que foi contratado que eu tenho que usar.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

Kike Saverio e Rúben Rodrigues no Vitória

  • Kike Saverio: relacionado para 5 jogos | sem minutagem
  • Rúben Rodrigues: não relacionado por Jair Ventura | 46 minutos com Fábio Carille
Rúben Rodrigues, meia português do Vitória
Rúben Rodrigues, meia português do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Confiante nas suas convicções, Jair Ventura afirma que não pode ir contra ao que acredita. O comandante explicou que opta por priorizar peças que ele considera estarem “voando” no dia a dia de treinamentos.

“Seria pouco inteligente de minha parte não usar um jogador que esteja voando nos treinos. Não posso fazer o que todo mundo quer que eu faça e ir contra as minhas convicções. Quando as coisas não acontecem, a culpa é do treinador”, indicou o comandante rubro-negro.

“Quando a gente perde, o melhor é sempre quem não entra. A vida do treinador é assim”, finalizou.

x