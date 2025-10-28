Jogador emprestado pelo Vitória é escolhido para seleção da Série C

Dudu Miraíma, volante emprestado pelo Vitória ao São Bernardo - Foto: Fábio Gulo/Agência São Bernardo

Jogador que pertence ao Vitória e com vínculo até agosto de 2026, Dudu Miraíma foi peça importante no acesso do São Bernardo na Série C do Brasileirão. O meia de 25 anos foi escolhido pelo canal Sportynet para a seleção do campeonato.

Emprestado pelo Rubro-Negro ao São Bernardo até o fim de dezembro, Dudu disputou 21 partidas na Terceirona e marcou três gols, sendo um dos destaques da equipe paulista na competição.

Além de Dudu Miraíma, dois atletas com passagem pelo Leão da Barra também aparecem no time ideal da emissora: o zagueiro Wallace, pelo Londrina, e o atacante Vinícius, atualmente no Náutico.

Seleção da Série C pelo Sportynet

Diogo Silva (Ponte Preta); Arnaldo (Náutico), Wallace (Londrina), Carlinhos (Náutico) e Maurício (Londrina); Dudu Miraíma (São Bernardo), Elvis (Ponte Preta) e Marco Antônio (Náutico); Iago Teles (Londrina), Jonas Toró (Ponte Preta) e Vinícius (Náutico).