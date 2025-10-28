Menu
HOME > ESPORTES
PERTENCE AO LEÃO

Jogador emprestado pelo Vitória é escolhido para seleção da Série C

Meia de 25 anos tem contrato com o clube baiano até agosto de 2026

João Grassi

Por João Grassi

28/10/2025 - 17:09 h
Dudu Miraíma, volante emprestado pelo Vitória ao São Bernardo
Dudu Miraíma, volante emprestado pelo Vitória ao São Bernardo -

Jogador que pertence ao Vitória e com vínculo até agosto de 2026, Dudu Miraíma foi peça importante no acesso do São Bernardo na Série C do Brasileirão. O meia de 25 anos foi escolhido pelo canal Sportynet para a seleção do campeonato.

Emprestado pelo Rubro-Negro ao São Bernardo até o fim de dezembro, Dudu disputou 21 partidas na Terceirona e marcou três gols, sendo um dos destaques da equipe paulista na competição.

Além de Dudu Miraíma, dois atletas com passagem pelo Leão da Barra também aparecem no time ideal da emissora: o zagueiro Wallace, pelo Londrina, e o atacante Vinícius, atualmente no Náutico.

Leia Também:

Ex-Vitória tem contrato rescindido na Série B em atitude drástica da direção
Concorrente do Vitória na zona demite técnico no final da temporada
Ex-Vitória deve ser o novo treinador do próximo adversário do Bahia

Seleção da Série C pelo Sportynet

Diogo Silva (Ponte Preta); Arnaldo (Náutico), Wallace (Londrina), Carlinhos (Náutico) e Maurício (Londrina); Dudu Miraíma (São Bernardo), Elvis (Ponte Preta) e Marco Antônio (Náutico); Iago Teles (Londrina), Jonas Toró (Ponte Preta) e Vinícius (Náutico).

x