Concorrente do Vitória na zona demite técnico no final da temporada

Daniel Paulista pelo Sport - Foto: Divulgação I Sport

Nenhum clube da Série A teve uma temporada mais sofrida do que o Sport, e o clube está buscando maneiras de mudar sua situação. Nesta terça-feira, 28, o Leão anunciou a demissão do técnico Daniel Paulista, após uma reunião com o presidente Yuri Romão no CT do clube.

O desligamento ocorre dois dias depois da derrota por 2 a 1 para o Mirassol, resultado que agravou a crise do time na lanterna do Brasileirão. Segundo o clube, a decisão foi tomada em comum acordo, e a diretoria garantiu o pagamento do salário de novembro à comissão técnica, que também vai embora com Daniel.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Por enquanto, o auxiliar César Lucena assume interinamente o comando enquanto o Sport busca um novo treinador para iniciar o planejamento da temporada 2026, que deve começar com o Leão na Série B.

A demissão marca o fim da quarta passagem de Daniel Paulista pelo clube, onde também atuou como jogador. Sob o seu comando neste Brasileirão, o Sport venceu apenas duas partidas, contra Grêmio e Corinthians, tendo empatado oito e perdido oito.

Antes dele, o Sport já havia demitido os portugueses Pepa e António Oliveira, ambos com aproveitamento inferior a 10%. Na reta final, o Sport aparece no caminho do Vitória em 23 de novembro, pela 35ª rodada do Brasileirão, e do Bahia em 3 de dezembro, na 37ª rodada.

Leia a nota do Sport:

"O Sport Club do Recife informa a saída do técnico Daniel Paulista, após reunião realizada na manhã desta terça-feira (28), na qual o profissional comunicou que não permaneceria para a próxima temporada. A decisão final foi tomada em comum acordo entre as partes, ficando definido que o Clube cumprirá com o pagamento do salário referente ao mês de novembro da comissão técnica.

O Sport agradece a Daniel Paulista pelos serviços prestados, pela dedicação e pelo comprometimento demonstrados ao longo de sua passagem, reconhecendo também sua representatividade como ídolo da história rubro-negra.

Junto com Daniel, deixam o Clube o preparador físico Rodolfo Mancha e o auxiliar técnico Eudes Pedro. O Sport deseja a todos sucesso na continuidade de suas carreiras.

O Clube já deu início ao planejamento para a temporada de 2026 e trabalha na definição do novo comandante. Até lá, o auxiliar técnico da casa, César Lucena, assumirá interinamente a equipe."