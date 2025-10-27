17 ANOS DEPOIS!
CBF reconhece recorde histórico do Vitória no Brasileirão
Rubro-Negro figura na liderança de ranking divulgado pela entidade nesta segunda-feira
Por Lucas Vilas Boas
O que você consegue fazer em oito segundos? A resposta para o Vitória é simples: marcar um gol. Na tarde desta segunda-feira, 27, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou que o ex-atacante Dinei fez o gol mais rápido da história do Brasileirão, durante a edição de 2008, quando o Leão da Barra venceu a Portuguesa por 2 a 1, no Canindé.
A 30ª rodada do Brasileirão 2025 movimentou o ranking, com Alan Franco, do Atlético-MG, e Joaquín Correa, do Botafogo, marcando os dois tentos mais rápidos da atual temporada. O recorde histórico, no entanto, foi sacramentado quando Renan roubou a bola instantes após o pontapé inicial, driblou o adversário e tocou para Dinei finalizar no canto do goleiro.
Assista:
Gol de Dinei pelo Vitória contra a Portuguesa com oito segundos no Brasileirão 2008.— Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) October 10, 2025
O gol mais rápido da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. pic.twitter.com/4toJ5i84HD
Leia Também:
Gols mais rápidos na história do Brasileirão por pontos corridos (2003-2025):
- 8 s - Dinei - Vitória 2 x 1 Portuguesa - Canindé, 6/7/08;
- 11 s - Ceará - Coritiba 3 x 2 Criciúma - Heriberto Hulse, 27/7/03;
- 12 s - Cazares - Atlético-MG 5 x 3 Botafogo - Mineirão, 30/6/16;
- 12 s - Robinho - Santos 2 x 2 São Caetano - Anacleto Campanella, 11/10/03;
- 13 s - Wagner - Cruzeiro 3 x 0 Grêmio - Mineirão, 29/10/08;
- 13 s - Galvão - Paraná 3 x 2 Santos - Pinheirão, 21/4/04;
- 15 s - Adriano Magrão - Fluminense 1 x 1 Atlético-MG - Maracanã, 27/10/07;
- 15 s - Lucas Paquetá - Vitória 2 x 2 Flamengo - Barradão, 14/4/2018;
- 15 s - Patric - Avaí 3 x 2 Inter - Beira-Rio, 14/11/10;
- 15 s - Pará (contra) - Coritiba 4 x 0 Grêmio - Couto Pereira, 27/10/13;
- 15 s - Claudinho - Red Bull Bragantino 1 x 1 Flamengo - Maracanã, 15/10/2020;
- 15 s - Raphael Veiga - Palmeiras 2 x 0 Grêmio - Allianz Parque, 7/7/2021;
- 16 s - Wellington Paulista - Cruzeiro 4 x 2 Náutico - Mineirão, 22/8/09;
- 19 s - Lucas Moura - São Paulo 2 x 1 Atlético-MG - Morumbis, 7/9/11;
- 20 s - Vélber - Paysandu 4 x 1 Bahia - Mangueirão, 24/9/03;
- 21 s - Alan Franco - Atlético-MG 1 x 0 Ceará - Arena MRV, 25/10/25;
- 22 s - Joaquín Correa - Botafogo 2 x 2 Santos - Nílton Santos, 26/10/25.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes