HOME > ESPORTES
17 ANOS DEPOIS!

CBF reconhece recorde histórico do Vitória no Brasileirão

Rubro-Negro figura na liderança de ranking divulgado pela entidade nesta segunda-feira

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

27/10/2025 - 18:52 h | Atualizada em 27/10/2025 - 19:08
Jogadores em campo pelo Vitória
Jogadores em campo pelo Vitória

O que você consegue fazer em oito segundos? A resposta para o Vitória é simples: marcar um gol. Na tarde desta segunda-feira, 27, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou que o ex-atacante Dinei fez o gol mais rápido da história do Brasileirão, durante a edição de 2008, quando o Leão da Barra venceu a Portuguesa por 2 a 1, no Canindé.

A 30ª rodada do Brasileirão 2025 movimentou o ranking, com Alan Franco, do Atlético-MG, e Joaquín Correa, do Botafogo, marcando os dois tentos mais rápidos da atual temporada. O recorde histórico, no entanto, foi sacramentado quando Renan roubou a bola instantes após o pontapé inicial, driblou o adversário e tocou para Dinei finalizar no canto do goleiro.

Assista:

Dinei em campo pelo Vitória
Dinei em campo pelo Vitória | Foto: Felipe Oliveira

Leia Também:

Vitória terá parada dura contra o Cruzeiro, que vive sequência forte
Vitória confirma sete lesionados e DM fica cheio na reta final da Série A
UFMG: chance de rebaixamento do Vitória aumenta após fim da 30ª rodada

Gols mais rápidos na história do Brasileirão por pontos corridos (2003-2025):

  • 8 s - Dinei - Vitória 2 x 1 Portuguesa - Canindé, 6/7/08;
  • 11 s - Ceará - Coritiba 3 x 2 Criciúma - Heriberto Hulse, 27/7/03;
  • 12 s - Cazares - Atlético-MG 5 x 3 Botafogo - Mineirão, 30/6/16;
  • 12 s - Robinho - Santos 2 x 2 São Caetano - Anacleto Campanella, 11/10/03;
  • 13 s - Wagner - Cruzeiro 3 x 0 Grêmio - Mineirão, 29/10/08;
  • 13 s - Galvão - Paraná 3 x 2 Santos - Pinheirão, 21/4/04;
  • 15 s - Adriano Magrão - Fluminense 1 x 1 Atlético-MG - Maracanã, 27/10/07;
  • 15 s - Lucas Paquetá - Vitória 2 x 2 Flamengo - Barradão, 14/4/2018;
  • 15 s - Patric - Avaí 3 x 2 Inter - Beira-Rio, 14/11/10;
  • 15 s - Pará (contra) - Coritiba 4 x 0 Grêmio - Couto Pereira, 27/10/13;
  • 15 s - Claudinho - Red Bull Bragantino 1 x 1 Flamengo - Maracanã, 15/10/2020;
  • 15 s - Raphael Veiga - Palmeiras 2 x 0 Grêmio - Allianz Parque, 7/7/2021;
  • 16 s - Wellington Paulista - Cruzeiro 4 x 2 Náutico - Mineirão, 22/8/09;
  • 19 s - Lucas Moura - São Paulo 2 x 1 Atlético-MG - Morumbis, 7/9/11;
  • 20 s - Vélber - Paysandu 4 x 1 Bahia - Mangueirão, 24/9/03;
  • 21 s - Alan Franco - Atlético-MG 1 x 0 Ceará - Arena MRV, 25/10/25;
  • 22 s - Joaquín Correa - Botafogo 2 x 2 Santos - Nílton Santos, 26/10/25.

Brasileirão dinei vitória

