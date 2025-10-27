CBF reconhece recorde histórico do Vitória no Brasileirão

Jogadores em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O que você consegue fazer em oito segundos? A resposta para o Vitória é simples: marcar um gol. Na tarde desta segunda-feira, 27, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou que o ex-atacante Dinei fez o gol mais rápido da história do Brasileirão, durante a edição de 2008, quando o Leão da Barra venceu a Portuguesa por 2 a 1, no Canindé.

A 30ª rodada do Brasileirão 2025 movimentou o ranking, com Alan Franco, do Atlético-MG, e Joaquín Correa, do Botafogo, marcando os dois tentos mais rápidos da atual temporada. O recorde histórico, no entanto, foi sacramentado quando Renan roubou a bola instantes após o pontapé inicial, driblou o adversário e tocou para Dinei finalizar no canto do goleiro.

Assista:

Gol de Dinei pelo Vitória contra a Portuguesa com oito segundos no Brasileirão 2008.



O gol mais rápido da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. pic.twitter.com/4toJ5i84HD — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) October 10, 2025

Dinei em campo pelo Vitória | Foto: Felipe Oliveira

Gols mais rápidos na história do Brasileirão por pontos corridos (2003-2025):