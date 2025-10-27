Vitória terá parada dura contra o Cruzeiro, que vive sequência forte

Cruzeiro vive grande fase na temporada 2025 - Foto: Gustavo Aleixo | Cruzeiro

Na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Vitória terá um desafio complicado no próximo sábado, 25, quando visita o Cruzeiro em Minas Gerais. A equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim vive grande fase na temporada, com apenas uma derrota nos últimos 13 jogos válidos por todas as competições.

Considerando apenas os compromissos do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perdeu uma vez nas 11 rodadas mais recentes. Apenas o Vasco da Gama, que aplicou 2 a 0, conseguiu superar a Raposa neste recorte.

Neste domingo, 26, a equipe mineira empatou sem gols com o líder Palmeiras, jogando fora de casa, mantendo a 3ª colocação na classificação, com 57 pontos conquistados após 30 rodadas.

Últimos 13 jogos do Cruzeiro

Palmeiras 0x0 Cruzeiro | 30ª rodada do Brasileirão

Cruzeiro 1x0 Fortaleza | 29ª rodada do Brasileirão

Atlético-MG 1x1 Cruzeiro | 28ª rodada do Brasileirão

Cruzeiro 1x1 Sport | 27ª rodada do Brasileirão

Flamengo 0x0 Cruzeiro | 26ª rodada do Brasileirão

Vasco da Gama 2x0 Cruzeiro | 25ª rodada do Brasileirão

Cruzeiro 2x1 RB Bragantino | 24ª rodada do Brasileirão

Bahia 1x2 Cruzeiro | 23ª rodada do Brasileirão

Cruzeiro 2x0 Atlético-MG | Oitavas de final da Copa do Brasil

Cruzeiro 1x0 São Paulo | 22ª rodada do Brasileirão

Atlético-MG 0x2 Cruzeiro | Oitavas de final da Copa do Brasil

Cruzeiro 2x1 Internacional | 21ª rodada do Brasileirão

Mirassol 1x1 Cruzeiro | 20ª rodada do Brasileirão

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro | Foto: Gustavo Aleixo | Cruzeiro

Além da boa fase como um todo, o Cruzeiro transformou o Mineirão em uma fortaleza. O Cabuloso é o segundo melhor mandante da Série A em 2025, com 35 pontos conquistados em 15 partidas e aproveitamento de 77,8%.

Em toda a competição, somente Ceará e Santos conseguiram sair de Belo Horizonte com três pontos.

Cruzeiro vs Vitória

Vitória e Cruzeiro se enfrentam no próximo sábado, 25, às 16h, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Mineirão, em Belo Horizonte.