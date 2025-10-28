Menu
DESFALQUES

Cruzeiro perde três jogadores titulares para enfrentar o Vitória

Técnico Leonardo Jardim terá dor de cabeça para montar escalação da Raposa

Redação

Por Redação

28/10/2025 - 7:41 h | Atualizada em 28/10/2025 - 14:46
O Cruzeiro terá desfalques na defesa para enfrentar o Vitória no Mineirão. Leonardo Jardim não conta com Villalba e Fabrício Bruno, ambos suspensos. Jonathan Jesus e João Marcelo devem ser os titulares na 31ª rodada do Brasileirão.
O técnico Leonardo Jardim terá dor de cabeça para montar o setor defensivo do Cruzeiro no duelo contra o Vitória, marcado para o próximo sábado, 1, às 16h, no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dois dos principais defensores da equipe estão fora por suspensão.

O zagueiro Lucas Villalba desfalca o time após receber o terceiro cartão amarelo no confronto diante do Palmeiras, quando empurrou Vitor Roque ainda no primeiro tempo. Já Fabrício Bruno também desfalca a Raposa, mas por expulsão — o defensor levou dois cartões amarelos por faltas cometidas ao longo da partida.

Leia Também:

Ba-Vi decide título do Baianão Feminino 2025; veja as datas da final
CBF reconhece recorde histórico do Vitória no Brasileirão
Vitória terá parada dura contra o Cruzeiro, que vive sequência forte

Sem a dupla titular, Leonardo Jardim deve escalar Jonathan Jesus e João Marcelo como substitutos imediatos para a formação da nova zaga celeste. Outra alternativa disponível é o paraguaio Mateo Gamarra, que segue com poucas oportunidades sob o comando do treinador.

Além dos zagueiros, a Raposa comunicou sobre um problema físico envolvendo Wanderson, também titular. O atacante de 31 anos sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda e vira outro desfalque certo. O equatoriano Keny Arroyo deve ser o substituto.

O confronto opõe equipes em situações bem distintas na tabela. O Cruzeiro ocupa a 3ª colocação, com 57 pontos, e segue firme na luta por vaga direta na próxima edição da Libertadores. Do outro lado, o Vitória tenta reagir na 17ª posição, com 31 pontos, um a menos que o Santos, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Vitória perde três titulares para partida contra o Cruzeiro

Titulares na equipe comandada pelo treinador Jair Ventura, o zagueiro Lucas Halter e o volante Ronald receberam o terceiro cartão amarelo e por isso cumprem suspensão automática na próxima rodada, quando o Rubro-Negro visita o Cruzeiro.

Outro jogador suspenso pelo acúmulo de amarelos é Lucas Arcanjo, mas o goleiro já era preocupação para a comissão técnica por ter sentido um desconforto no joelho. Ele será avaliado pelo departamento médico e fará exames nos próximos dias.

Tags:

Brasileirão campeonato brasileiro Cruzeiro vitória

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

