HOME > ESPORTES
UNILATERAL

Ex-Vitória tem contrato rescindido na Série B em atitude drástica da direção

Volante era titular da equipe que briga pelo acesso na Série B

João Grassi

Por João Grassi

28/10/2025 - 15:34 h | Atualizada em 28/10/2025 - 15:52
Rodrigo Andrade, volante do Vitória
Rodrigo Andrade, volante do Vitória -

Ex-jogador do Vitória e peça importante nos títulos da Série B 2023 e Baianão 2024, Rodrigo Andrade está livre no mercado. De acordo com a ESPN, o volante, que era titular no Goiás, teve contrato rescindido de maneira unilateral.

Além de Andrade, o meia Martin Benítez também teve vínculo encerrado com a equipe goiana. O ex-Leão da Barra esteve entre os 11 iniciais do técnico Fábio Carille, que também passou pelo Barradão, no último dia 19, na derrota de 3 a 1 contra a Chapecoense.

Na rodada seguinte, porém, Rodrigo Andrade já não foi relacionado contra o Criciúma, em partida que terminou com vitória goiana por 2 a 1, fora de casa.

Desde a saída de outro ex-Vitória, o treinador Vagner Mancini, a diretoria do Goiás tem afastado jogadores e dessa vez optou pelas rescisões com a intenção de dar um 'recado' no elenco e ampliar o foco pelo acesso à Série A.

Leia Também:

Concorrente do Vitória na zona demite técnico no final da temporada
Ex-Vitória deve ser o novo treinador do próximo adversário do Bahia
Cruzeiro perde três jogadores titulares para enfrentar o Vitória

Saída de Rodrigo Andrade no Vitória

Rodrigo Andrade protagonizou uma polêmica envolvendo a Torcida Organizada Os Imbatíveis (TUI). Ele e Dudu, que está no elenco rubro-negro atual, foram abordados de maneira violenta por integrantes da organizada em um bar no bairro de Canabrava em 2024.

Testemunhas contaram que Rodrigo Andrade ainda conseguiu se esconder no bar. No entanto, Dudu teria sido agredido pelo grupo de torcedores, ainda chegou a trocar socos com os agressores, mas depois fugiu do local. Pouco tempo depois, a dupla de meio-campistas deixou o clube através de empréstimos.

contrato ec vitória goiás ec rescisão Rodrigo Andrade

x