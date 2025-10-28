Ex-Vitória tem contrato rescindido na Série B em atitude drástica da direção

Rodrigo Andrade, volante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Ex-jogador do Vitória e peça importante nos títulos da Série B 2023 e Baianão 2024, Rodrigo Andrade está livre no mercado. De acordo com a ESPN, o volante, que era titular no Goiás, teve contrato rescindido de maneira unilateral.

Além de Andrade, o meia Martin Benítez também teve vínculo encerrado com a equipe goiana. O ex-Leão da Barra esteve entre os 11 iniciais do técnico Fábio Carille, que também passou pelo Barradão, no último dia 19, na derrota de 3 a 1 contra a Chapecoense.

Na rodada seguinte, porém, Rodrigo Andrade já não foi relacionado contra o Criciúma, em partida que terminou com vitória goiana por 2 a 1, fora de casa.

Desde a saída de outro ex-Vitória, o treinador Vagner Mancini, a diretoria do Goiás tem afastado jogadores e dessa vez optou pelas rescisões com a intenção de dar um 'recado' no elenco e ampliar o foco pelo acesso à Série A.

Saída de Rodrigo Andrade no Vitória

Rodrigo Andrade protagonizou uma polêmica envolvendo a Torcida Organizada Os Imbatíveis (TUI). Ele e Dudu, que está no elenco rubro-negro atual, foram abordados de maneira violenta por integrantes da organizada em um bar no bairro de Canabrava em 2024.

Testemunhas contaram que Rodrigo Andrade ainda conseguiu se esconder no bar. No entanto, Dudu teria sido agredido pelo grupo de torcedores, ainda chegou a trocar socos com os agressores, mas depois fugiu do local. Pouco tempo depois, a dupla de meio-campistas deixou o clube através de empréstimos.