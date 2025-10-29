Tenso! Bahia chega a 34 lesões em 2025 e apenas um titular segue ileso

Mateo Sanabria em treinamento pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia faz uma boa temporada e briga por vaga no G-4 do Brasileirão, mas a verdade é que poderia estar ainda melhor se não sofresse com tantas lesões. A derrota para o São Paulo, por 2 a 0, no último domingo, 26, trouxe mais duas preocupações para o técnico Rogério Ceni, que viu Mateo Sanabria e Gilberto se juntarem à extensa lista de jogadores que já passaram pelo departamento médico na atual temporada.

O levantamento realizado pelo Portal A TARDE já registra 34 contusões neste ano, sendo que 22 dos 29 atletas do elenco tricolor estiveram entregues ao departamento médico em algum momento. Uma das exceções é Jean Lucas, único entre os considerados titulares que segue ileso.

Jean Lucas em campo pelo Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Jogadores do elenco profissional do Bahia que não passaram pelo DM em 2025

Danilo Fernandes (8 jogos);

Zé Guilherme (7 jogos);

Luiz Gustavo (ainda não estreou);

Vitinho (7 jogos);

Acevedo (51 jogos);

Cauly (55 jogos);

Jean Lucas (54 jogos).

Nesta terça-feira, 28, o Esquadrão de Aço anunciou que o argentino Sanabria foi diagnosticado com uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo, enquanto o lateral Gilberto sofreu um estiramento muscular na posterior da coxa direita. Ambos não possuem previsão de retorno aos gramados.

A dupla se junta aos meias Everton Ribeiro, se recuperando de cirurgia de câncer de tireóide, e Caio Alexandre, que sofreu uma contusão no reto femoral e segue em trabalho de transição física. O atacante Erick Pulga participou de todo o treino nesta terça e está à disposição de Rogério Ceni.

A sequência de jogos, conforme apontado pelo técnico Rogério Ceni ao longo da temporada, é o principal motivo para esta lista enorme. O Bahia é o clube em todo o mundo que mais entrou em campo em 2025, sendo 72 jogos disputados até o momento — número que vai chegar a 80 ao final da temporada.