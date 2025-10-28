Menu
ESPORTES

Saiba quanto o Bahia vai pagar para adquirir Rodrigo Nestor

Meio-campista foi contratado por empréstimo em janeiro pelo Tricolor junto ao São Paulo

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

28/10/2025 - 18:33 h | Atualizada em 28/10/2025 - 18:46
Rodrigo Nestor em campo pelo Bahia
Rodrigo Nestor em campo pelo Bahia -

A aquisição em definitivo do meia Rodrigo Nestor deve custar dois milhões de euros (R$ 12,5 mi) ao Bahia, valor que será parcelado em três anos. Contratado em janeiro deste ano, o jogador está emprestado até o final da temporada, em acordo que valeu 1,5 milhões de euros (R$ 9,4 mi à época), e deve permanecer para 2026. A informação foi divulgada anteriormente pelo setorista Yuri Santana e confirmada pelo Portal ATARDE.

A transferência ainda conta com um abatimento de uma dívida de 1,8 milhões de euros (R$ 11,2 mi) do São Paulo com o Grupo City, referente à compra do zagueiro Ferraresi, efetivada em janeiro de 2024. Ao todo, o negócio vai custar ao todo 3,5 milhões de euros (R$ 21.9 mi) ao bolso do Esquadrão de Aço.

Contratado para compor elenco e reforçar o setor mais investido pelo Bahia na temporada passada, Nestor atuou em 44 jogos, marcou sete gols e seis assistências até o momento. Apesar de não ser considerado titular absoluto, o meia tem aproveitado desfalques do time e jogou entre os 11 inicias na última rodada, contra o São Paulo.

