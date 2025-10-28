BAIXAS NO ELENCO
Lesão grave: Sanabria não deve mais jogar pelo Bahia na temporada 2025
Além do atacante, Gilberto também teve lesão confirmada e desfalca o Esquadrão
Por Marina Branco
O torcedor do Bahia recebeu más notícias para o resto desta temporada na tarde desta terça-feira, 28. Após o treino de preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão no próximo domingo, 2, o clube confirmou duas novas baixas no elenco.
Depois da realização de exames, o lateral-direito Gilberto foi diagnosticado com estiramento muscular na região posterior da coxa direita, e deve desfalcar o Esquadrão por alguns jogos.
O problema grave, no entanto, é Sanabria, diagnosticado com uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo, que deve deixar o jogador longe dos campos até o final da temporada, sem participar dos oito jogos que restam ao Bahia.
As duas lesões aconteceram no último confronto do Tricolor de Aço, que enfrentou o São Paulo no Morumbis. Aos dez minutos do segundo tempo, Sanabria caiu e chegou a se levantar, mas não voltou a correr.
Carregado por funcionários do Bahia para não encostar as pernas no chão, Sanabria voltou a Salvador de muletas. Somente cinco minutos após a lesão do atacante, o Bahia perdeu também seu lateral, que deixou o campo de maca.
Sentindo desconforto na coxa direita após entrar logo antes do segundo tempo, Gilberto se adicionou à lista do departamento médico do Esquadrão que insiste em não esvaziar, e já contava com Everton Ribeiro, Erick Pulga e Caio Alexandre, todos em recuperação.
Os dois jogadores já estão em processo de recuperação no CT Evaristo de Macedo, enquanto o restante do elenco volta aos treinos na manhã da quarta-feira, 29.
