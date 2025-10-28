Menu
HOME > ESPORTES
BAIXAS NO ELENCO

Lesão grave: Sanabria não deve mais jogar pelo Bahia na temporada 2025

Além do atacante, Gilberto também teve lesão confirmada e desfalca o Esquadrão

Marina Branco

Por Marina Branco

28/10/2025 - 17:38 h | Atualizada em 28/10/2025 - 18:10
Sanabria pelo Bahia
Sanabria pelo Bahia -

O torcedor do Bahia recebeu más notícias para o resto desta temporada na tarde desta terça-feira, 28. Após o treino de preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão no próximo domingo, 2, o clube confirmou duas novas baixas no elenco.

Depois da realização de exames, o lateral-direito Gilberto foi diagnosticado com estiramento muscular na região posterior da coxa direita, e deve desfalcar o Esquadrão por alguns jogos.

O problema grave, no entanto, é Sanabria, diagnosticado com uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo, que deve deixar o jogador longe dos campos até o final da temporada, sem participar dos oito jogos que restam ao Bahia.

As duas lesões aconteceram no último confronto do Tricolor de Aço, que enfrentou o São Paulo no Morumbis. Aos dez minutos do segundo tempo, Sanabria caiu e chegou a se levantar, mas não voltou a correr.

Carregado por funcionários do Bahia para não encostar as pernas no chão, Sanabria voltou a Salvador de muletas. Somente cinco minutos após a lesão do atacante, o Bahia perdeu também seu lateral, que deixou o campo de maca.

Sentindo desconforto na coxa direita após entrar logo antes do segundo tempo, Gilberto se adicionou à lista do departamento médico do Esquadrão que insiste em não esvaziar, e já contava com Everton Ribeiro, Erick Pulga e Caio Alexandre, todos em recuperação.

Os dois jogadores já estão em processo de recuperação no CT Evaristo de Macedo, enquanto o restante do elenco volta aos treinos na manhã da quarta-feira, 29.

x