ESPORTES
DIVIDIU OPINIÕES

Venda de Rodrigo Nestor ao Bahia revolta torcida do São Paulo

Bahia negocia compra de Rodrigo Nestor

Redação

Por Redação

28/10/2025 - 13:49 h | Atualizada em 28/10/2025 - 15:20
Torcida do São Paulo reage à negociação de Nestor com o Bahia
Torcida do São Paulo reage à negociação de Nestor com o Bahia -

O Bahia está próximo de transformar em definitivo o empréstimo de Rodrigo Nestor, atualmente cedido pelo São Paulo até o final do ano.

Herói do São Paulo no título da Copa do Brasil de 2023, Nestor despertou interesse da torcida tricolor, mas a notícia da possível venda definitiva não foi bem recebida entre os torcedores do SPFC nas redes sociais, especialmente no X.

Veja:

Valor e impacto financeiro

O valor estipulado para a negociação gira em torno de 4,5 milhões de euros (R$ 28,1 milhões na cotação atual). Entretanto, existe a possibilidade do Bahia tentar negociar uma redução no valor, o que poderia impactar diretamente o abatimento de uma dívida do São Paulo com o Grupo City.

A dívida do SPFC está relacionada à compra de Nahuel Ferraresi em 2024, fechada por 4,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões), parcelada em três anos. A venda de Nestor poderia ajudar o clube paulista a quitar parte desses valores.

x