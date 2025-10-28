Venda de Rodrigo Nestor ao Bahia revolta torcida do São Paulo

Torcida do São Paulo reage à negociação de Nestor com o Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia está próximo de transformar em definitivo o empréstimo de Rodrigo Nestor, atualmente cedido pelo São Paulo até o final do ano.

Herói do São Paulo no título da Copa do Brasil de 2023, Nestor despertou interesse da torcida tricolor, mas a notícia da possível venda definitiva não foi bem recebida entre os torcedores do SPFC nas redes sociais, especialmente no X.

Veja:

Perderemos um dos jogadores mais importantes do clube nos últimos anos, responsável por um título nacional inédito, em troca de um dos piores zagueiros na história do clube. Gestão Casares em sua essência. https://t.co/TysH8mlAsk — Paulo Lima 🇵🇸 (@p4ulolim4) October 27, 2025

Acabou com a minha semana essa notícia que o Bahia vai comprar o Nestor — Mel 🇾🇪 (@Jhoninja) October 27, 2025

Basicamente o São Paulo trocou o Nestor pelo Ferraresi. Puta negócio, amigos! Grande gestão! https://t.co/RseKygwUpe — Bii Goes (@biigoes) October 27, 2025

Não se trata de um craque, mas nesse valor não se encontram jogadores do nível e idade dele nessa posição. É mais um negócio no nível Casares de excelência. E o Bahia está certo em aproveitar.#ForaCasares — Wener 🇾🇪 (@wenergouveia) October 27, 2025

Valor e impacto financeiro

O valor estipulado para a negociação gira em torno de 4,5 milhões de euros (R$ 28,1 milhões na cotação atual). Entretanto, existe a possibilidade do Bahia tentar negociar uma redução no valor, o que poderia impactar diretamente o abatimento de uma dívida do São Paulo com o Grupo City.

A dívida do SPFC está relacionada à compra de Nahuel Ferraresi em 2024, fechada por 4,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões), parcelada em três anos. A venda de Nestor poderia ajudar o clube paulista a quitar parte desses valores.