Bahia desafia fama de "levanta defunto" na reta final do Brasileirão
Tricolor encara equipes que colecionam momentos decepcionantes em 2025
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia reviveu a má fama de "levanta defunto" ao perder e aumentar a confiança de um São Paulo em crise, mas precisará exorcizar de vez esse 'fantasma' nos próximos jogos. No próximo compromisso, por exemplo, o Tricolor encara o Bragantino — vice-lanterna do returno do Brasileirão, com apenas nove pontos em 11 jogos.
O clube paulista soma três derrotas consecutivas e ainda deve estrear sob comando de um novo treinador em Salvador, já que Fernando Seabra foi demitido e Vagner Mancini, velho conhecido da torcida tricolor, é apontado como o principal favorito para assumir o Massa Bruta.
Depois de parecer irreconhecível na derrota no Morumbi para o São Paulo, o Bahia volta à Arena Fonte Nova — onde tem a melhor campanha como mandante do Brasileirão. As equipes se enfrentam no próximo domingo, 2, às 16h, pela 31ª rodada.
Depois do Bragantino, o Tricolor deve encarar equipes que amargam uma má fase e fazem campanhas decepcionantes do torneio. Os três próximos confrontos depois do time paulista envolvem este cenário: Atlético-MG (fora), Internacional (fora) e Fortaleza (casa).
Dos oito jogos restantes do Bahia, seis marcam duelos contra adversários da segunda parte da tabela e apenas dois envolvem confrontos diretos por vaga na Libertadores. Vasco e Fluminense brigam pelo G-8 e querem lutar pela Glória Eterna em 2026.
Últimos jogos do Bahia na temporada 2025:
- Bahia x Bragantino (12º) (Arena Fonte Nova);
- Atlético-MG (13º) x Bahia (Arena MRV);
- Internacional (15º) x Bahia (Beira-Rio);
- Bahia x Fortaleza (18º) (Arena Fonte Nova);
- Bahia x Vasco (8º) (Arena Fonte Nova);
- Juventude (19º) x Bahia (Alfredo Jaconi);
- Fluminense (7º) x Bahia (Maracanã);
- Bahia x Sport (20º) (Arena Fonte Nova).
