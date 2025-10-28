Menu
HOME > ESPORTES
HORA DA VERDADE

Bahia desafia fama de "levanta defunto" na reta final do Brasileirão

Tricolor encara equipes que colecionam momentos decepcionantes em 2025

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

28/10/2025 - 19:02 h
Ademir em campo pelo Bahia
Ademir em campo pelo Bahia -

O Bahia reviveu a má fama de "levanta defunto" ao perder e aumentar a confiança de um São Paulo em crise, mas precisará exorcizar de vez esse 'fantasma' nos próximos jogos. No próximo compromisso, por exemplo, o Tricolor encara o Bragantino — vice-lanterna do returno do Brasileirão, com apenas nove pontos em 11 jogos.

O clube paulista soma três derrotas consecutivas e ainda deve estrear sob comando de um novo treinador em Salvador, já que Fernando Seabra foi demitido e Vagner Mancini, velho conhecido da torcida tricolor, é apontado como o principal favorito para assumir o Massa Bruta.

Depois de parecer irreconhecível na derrota no Morumbi para o São Paulo, o Bahia volta à Arena Fonte Nova — onde tem a melhor campanha como mandante do Brasileirão. As equipes se enfrentam no próximo domingo, 2, às 16h, pela 31ª rodada.

Leia Também:

Bahia: Erick Pulga treina normalmente e pode voltar a ser relacionado
Lesão grave: Sanabria não deve mais jogar pelo Bahia na temporada 2025
Concorrente do Vitória na zona demite técnico no final da temporada

Depois do Bragantino, o Tricolor deve encarar equipes que amargam uma má fase e fazem campanhas decepcionantes do torneio. Os três próximos confrontos depois do time paulista envolvem este cenário: Atlético-MG (fora), Internacional (fora) e Fortaleza (casa).

Dos oito jogos restantes do Bahia, seis marcam duelos contra adversários da segunda parte da tabela e apenas dois envolvem confrontos diretos por vaga na Libertadores. Vasco e Fluminense brigam pelo G-8 e querem lutar pela Glória Eterna em 2026.

Últimos jogos do Bahia na temporada 2025:

  • Bahia x Bragantino (12º) (Arena Fonte Nova);
  • Atlético-MG (13º) x Bahia (Arena MRV);
  • Internacional (15º) x Bahia (Beira-Rio);
  • Bahia x Fortaleza (18º) (Arena Fonte Nova);
  • Bahia x Vasco (8º) (Arena Fonte Nova);
  • Juventude (19º) x Bahia (Alfredo Jaconi);
  • Fluminense (7º) x Bahia (Maracanã);
  • Bahia x Sport (20º) (Arena Fonte Nova).

