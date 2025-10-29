Classificação do Atlético-MG na Sula pode ajudar o Vitória no Z-4

O Atlético-MG garantiu vaga na final da Copa Sul-Americana e pode, indiretamente, ajudar o Vitória na luta contra o rebaixamento - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A noite desta terça-feira, 28, foi histórica para o Atlético-MG, que garantiu classificação à final da Copa Sul-Americana de 2025 após superar o Independiente Del Valle por 3 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

No entanto, a conquista da vaga foi celebrada não apenas pela massa atleticana, mas também pelos torcedores de clubes que lutam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Atualmente, a disputa contra a “zona da degola” envolve oito equipes — do 12º ao 19º colocado —, e o Vitória aparece como um dos principais candidatos ao descenso. Contudo, a classificação do Galo surge como mais um “fio de esperança” para a torcida rubro-negra se apegar.

Isso porque, na configuração atual, o Vitória ocupa a 17ª posição do Brasileirão, com 31 pontos. Já o Atlético-MG, apesar de ter garantido vaga em uma final internacional, está longe de viver sua melhor campanha na Série A e também figura na luta contra o rebaixamento, com 36 pontos, na 13ª colocação — apenas cinco a mais que o Leão da Barra.

Veja como está a luta contra o rebaixamento:

Com um título internacional em jogo e, consequentemente, uma vaga direta na Libertadores de 2026 em caso de conquista da Sul-Americana, o Atlético-MG pode acabar deixando o Campeonato Brasileiro em “segundo plano” — algo que interessa, e muito, ao Vitória.

A final da Copa Sul-Americana está prevista para o dia 22 de novembro e, até lá, o Galo deve entrar em campo pelo menos três vezes. Naturalmente, a equipe teria quatro jogos a disputar até essa data, mas o duelo diante do Palmeiras, marcado para o dia 19 de novembro — três dias antes da decisão —, poderá ser adiado devido à proximidade dos confrontos.

Dessa forma, o Vitória observa atentamente a situação do rival na luta contra o rebaixamento, já que, mesmo que o Atlético-MG queira evitar uma possível queda, a chance de conquistar um troféu internacional na temporada pode impactar o desempenho da equipe comandada por Jorge Sampaoli na reta final do Brasileirão.

Após a classificação para a final da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, o treinador deixou claro que, dentro do clube, existe um forte desejo pela conquista da taça e pela classificação à Libertadores.

“A verdade é que isso ilumina e também o clube lhe dá a possibilidade também de jogar, entrar em uma Copa Libertadores ano que vem, tendo a possibilidade de ganhar uma final”, afirmou Jorge Sampaoli.

Ajuda do rival?

Vale destacar que, das três partidas que o Atlético-MG disputará antes da decisão da Sul-Americana, uma delas será contra o maior rival do Vitória — o Bahia. As equipes se enfrentam no dia 5 de novembro, uma quarta-feira, às 20h, na Arena MRV. Um triunfo tricolor pode deixar ainda mais vivo o sonho rubro-negro de escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.