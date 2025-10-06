Éverton Ribeiro revela câncer na tireoide: "Vamos vencer essa batalha"

Em revelação nas redes sociais, Éverton Ribeiro informou ter câncer de tireoide e que realizou cirurgia com sucesso - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O meio-campista, camisa 10 e capitão do Bahia, fez uma revelação inesperada na tarde desta segunda-feira, 6. Em publicação nas redes sociais, Éverton Ribeiro surpreendeu os torcedores tricolores ao anunciar que foi diagnosticado com câncer na tireoide há cerca de um mês.

Apesar do susto, o jogador informou que passou por um procedimento cirúrgico para o tratamento da doença ainda nesta segunda-feira e que tudo correu bem. Na mesma publicação, o craque tricolor tranquilizou a torcida azul, vermelha e branca, garantindo que seguirá firme em seu processo de recuperação.

Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos Éverton Ribeiro - jogador do Bahia



Veja a publicação do camisa 10 do Bahia:

Mesmo tranquilizando a torcida do Bahia, Éverton Ribeiro não informou, na publicação, se precisará se afastar dos gramados para dar continuidade ao tratamento. Vale destacar que, neste domingo, 6, o camisa 10 atuou durante praticamente toda a partida contra o Flamengo.

