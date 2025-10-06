URGENTE
Éverton Ribeiro revela câncer na tireoide: "Vamos vencer essa batalha"
Capitão do Bahia, Éverton Ribeiro revela diagnóstico de câncer de tireoide e tranquiliza torcida após cirurgia
Por Téo Mazzoni
O meio-campista, camisa 10 e capitão do Bahia, fez uma revelação inesperada na tarde desta segunda-feira, 6. Em publicação nas redes sociais, Éverton Ribeiro surpreendeu os torcedores tricolores ao anunciar que foi diagnosticado com câncer na tireoide há cerca de um mês.
Apesar do susto, o jogador informou que passou por um procedimento cirúrgico para o tratamento da doença ainda nesta segunda-feira e que tudo correu bem. Na mesma publicação, o craque tricolor tranquilizou a torcida azul, vermelha e branca, garantindo que seguirá firme em seu processo de recuperação.
Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos
Veja a publicação do camisa 10 do Bahia:
Mesmo tranquilizando a torcida do Bahia, Éverton Ribeiro não informou, na publicação, se precisará se afastar dos gramados para dar continuidade ao tratamento. Vale destacar que, neste domingo, 6, o camisa 10 atuou durante praticamente toda a partida contra o Flamengo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes