Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Fluminense vence Ceará, encosta no Bahia e alivia o Vitória na Série A

Jogo desta quarta-feira, 29, foi válido pela 12ª rodada do Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

29/10/2025 - 21:02 h
Jogadores do Fluminense comemorando gol sobre o Ceará
Jogadores do Fluminense comemorando gol sobre o Ceará -

O Fluminense ganhou o famigerado jogo a menos e encostou no Bahia no Brasileirão. O clube carioca bateu o Ceará por 1 a 0, no Maracanã, ultrapassou o Botafogo e diminuiu a distância em relação ao Bahia, atual quinto colocado, para apenas dois pontos.

O resultado contou com mais uma polêmica de arbitragem. O único gol da partida foi marcado pelo lateral Renê, em falta bastante criticada pelos jogadores alvinegros.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Assista:

A vitória carioca também impediu a reação do Ceará na luta contra o rebaixamento. A equipe do técnico Léo Condé segue em 14º lugar com 35 pontos — quatro a menos que o Vitória, atual 17º colocado.

Vale lembrar que ambas as equipes cumpriram o jogo atrasado e agora possuem o mesmo número de partidas a disputar que Bahia e Vitória, respectivamente. Com isso, Fluminense e Ceará voltam a se enfrentar no próximo domingo, 2, às 16h, desta vez na Arena Castelão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão 2025 vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogadores do Fluminense comemorando gol sobre o Ceará
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Jogadores do Fluminense comemorando gol sobre o Ceará
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Jogadores do Fluminense comemorando gol sobre o Ceará
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Jogadores do Fluminense comemorando gol sobre o Ceará
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

x