Fluminense vence Ceará, encosta no Bahia e alivia o Vitória na Série A
Jogo desta quarta-feira, 29, foi válido pela 12ª rodada do Brasileirão
Por Lucas Vilas Boas
O Fluminense ganhou o famigerado jogo a menos e encostou no Bahia no Brasileirão. O clube carioca bateu o Ceará por 1 a 0, no Maracanã, ultrapassou o Botafogo e diminuiu a distância em relação ao Bahia, atual quinto colocado, para apenas dois pontos.
O resultado contou com mais uma polêmica de arbitragem. O único gol da partida foi marcado pelo lateral Renê, em falta bastante criticada pelos jogadores alvinegros.
A vitória carioca também impediu a reação do Ceará na luta contra o rebaixamento. A equipe do técnico Léo Condé segue em 14º lugar com 35 pontos — quatro a menos que o Vitória, atual 17º colocado.
Vale lembrar que ambas as equipes cumpriram o jogo atrasado e agora possuem o mesmo número de partidas a disputar que Bahia e Vitória, respectivamente. Com isso, Fluminense e Ceará voltam a se enfrentar no próximo domingo, 2, às 16h, desta vez na Arena Castelão.
