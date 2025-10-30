Entenda como Flamengo na final da Libertadores pode ajudar o Bahia

Título do Flamengo pode favorecer o Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Flamengo resistiu à pressão do Racing, da Argentina, no temido Estádio Presidente Perón, mais conhecido como “El Cilindro”, e garantiu vaga na final da Copa Libertadores de 2025, onde buscará o tetracampeonato da competição.

A classificação causou euforia na torcida rubro-negra, que sonha com o quarto título continental. Mas, além da alegria vermelha e preta, o avanço do Flamengo foi comemorado — ainda que de forma indireta — por outras equipes do Campeonato Brasileiro, entre elas o Bahia.

Isso porque o Brasileirão conta com quatro vagas diretas para a Libertadores, destinadas aos clubes que terminam entre o 1º e o 4º lugar da tabela. Na configuração atual, faltando oito rodadas para o fim da competição, o Bahia ocupa a 5ª colocação e, portanto, estaria fora da fase de grupos, precisando disputar novamente a fase preliminar da “Glória Eterna”.

No entanto, com o Flamengo na final da Libertadores, o Tricolor de Aço poderá “herdar” uma vaga direta na fase de grupos da edição de 2026 da principal competição sul-americana caso o clube carioca conquiste o título.

Isso porque o Rubro-Negro já garantiu matematicamente sua presença na próxima Libertadores via Campeonato Brasileiro — de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o time tem 100% de probabilidade de classificação pela Série A.

Por essa combinação de fatores, um título do Flamengo beneficiaria indiretamente o Bahia. Como campeão da Libertadores, o clube carioca garantiria vaga automática pelo título, liberando assim sua posição obtida no Brasileirão — que, neste momento, seria herdada pelo Tricolor de Aço. Claro, tudo isso depende de o Esquadrão manter-se na 5ª colocação até o fim da competição.

Atualmente, com 49 pontos conquistados, seis a menos que o Mirassol — primeiro clube dentro do G-4 —, o Bahia tem 78,1% de probabilidade de se classificar para a Libertadores de 2026.

Classificação do Palmeiras garante vaga direta

Se a torcida do Bahia já enxergou com bons olhos a classificação do Flamengo, a situação pode ficar ainda melhor nesta quinta-feira, 30. O Palmeiras enfrenta a LDU, às 21h30, no Allianz Parque, e precisa reverter a derrota por 3 a 0 sofrida no jogo de ida.

Caso o Verdão consiga a virada e avance à final, o Campeonato Brasileiro automaticamente herdará mais uma vaga direta na Libertadores de 2026. Isso porque, assim como o Flamengo, o time paulista também já tem presença matematicamente assegurada na próxima edição da “Glória Eterna” via Brasileirão.